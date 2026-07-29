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Жертвами землетрясения в Японии стали 13 человек

Правительство Японии заявило о гибели по меньшей мере 13 человек из-за мощного землетрясения, произошедшего вчера в юго-западной префектуре Кумамото.

«Кроме того, пострадали люди, нанесен масштабный ущерб, в том числе в виде обрушения зданий, пожаров, повреждения домов. Люди все еще ждут помощи, и это гонка со временем. Мы мобилизуем все наши ресурсы на местах, чтобы спасти как можно больше жизней»,— заявила глава правительства Санаэ Такаити (цитата по ТАСС).

Землетрясение магнитудой 7,1 на юго-западе Японии произошло 28 июля в 16:27 по местному времени (10:27 мск). По данным Японского метеорологического агентства, в некоторых районах префектуры Кумамото, где десять лет назад произошли схожие по силе подземные толчки, был зафиксирован максимальный 7-й уровень по японской шкале сейсмической интенсивности. При таком уровне люди не могут стоять на ногах или перемещаться ползком, их буквально подбрасывает в воздух

Как сообщает Kyodo со ссылкой на местные власти, после толчка в торговом центре Aeon в поселке Касима произошел взрыв, разрушивший второй этаж здания. Под завалами остаются заблокированными люди, по меньшей мере 10 человек числятся пропавшими без вести.

Эрнест Филипповский

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