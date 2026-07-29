Новосибирскому бизнесу компенсируют затраты на создание рабочих мест для инвалидов

Работодатели Новосибирской области могут получить до 200 тыс. руб. на оснащение каждого рабочего места для граждан с инвалидностью первой или второй группы и ветеранов специальной военной операции, сообщили в региональном министерстве труда и социального развития.

Средства будут предоставлены в рамках нацпроекта «Кадры». По данным минтруда, в 2026 году в регионе будут оборудованы 93 рабочих места для инвалидов и ветеранов боевых действий.

Для получения субсидии работодателю необходимо заключить с сотрудником трудовой договор сроком не менее девяти месяцев, приобрести оборудование и подать заявку в центр занятости населения, пояснили в министерстве.

Антон Вебер