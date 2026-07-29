Парламент Алжира впервые возглавит женщина

Парламент Алжира избрал женщину на пост председателя. Ей стала Халида Буфедеш от правящей партии «Национальный фронт освобождения» (FLN), передает AFP.

Госпожа Буфедеш — аллерголог по образованию. Она представляет столицу Алжир и входит в состав центрального комитета FLN. До избрания в парламент она работала в местных органах власти.

Ранее в этом месяце в стране прошли парламентские выборы, на которых FLN получила 91 из 407 мандатов. Голосование прошло при исторически низкой явке, составившей всего 21%.

Халида Буфедеш возглавила законодательный орган с минимальным женским представительством за последние годы, отмечает AFP. Женщины заняли лишь 25 кресел (6% от общего числа депутатов). В предыдущем созыве парламента было 38 женщин, а в 2017 году, когда действовала система квотирования, — 118.