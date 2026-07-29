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Парламент Алжира впервые возглавит женщина

Парламент Алжира избрал женщину на пост председателя. Ей стала Халида Буфедеш от правящей партии «Национальный фронт освобождения» (FLN), передает AFP.

Госпожа Буфедеш — аллерголог по образованию. Она представляет столицу Алжир и входит в состав центрального комитета FLN. До избрания в парламент она работала в местных органах власти.

Ранее в этом месяце в стране прошли парламентские выборы, на которых FLN получила 91 из 407 мандатов. Голосование прошло при исторически низкой явке, составившей всего 21%.

Халида Буфедеш возглавила законодательный орган с минимальным женским представительством за последние годы, отмечает AFP. Женщины заняли лишь 25 кресел (6% от общего числа депутатов). В предыдущем созыве парламента было 38 женщин, а в 2017 году, когда действовала система квотирования, — 118.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Исторически назначение женщины на пост спикера парламента является значимым событием, хотя представительницы слабого пола чаще занимают административные функции в государственном и муниципальном управлении, чем первые роли в политике. В мировой практике женщины всё чаще возглавляют парламенты: так, во Франции Яэль Браун-Пиве впервые заняла этот пост в 2022 году и была переизбрана в 2024 году, а в России спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в 2023 году проводила встречи с главами обеих палат алжирского парламента.

В целом, роль женщин в политике становится более заметной, и мировые тенденции указывают на рост их представительства во властных структурах. Например, в российских парламентских партиях женщины составляют 15-18% депутатского корпуса в региональных законодательных собраниях и городских думах. Анализ показывает, что партии, возглавляемые женщинами, часто добиваются более высоких результатов.

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