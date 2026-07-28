Патриарх Кирилл обрадовался отъезду «не наших» священников

Патриарх Кирилл выступил с речью после молебна у памятника князю Владимиру в Москве в День крещения Руси. Он высказался об уехавших из России священнослужителях, передает корреспондент РБК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Патриарх Кирилл

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Патриарх Кирилл

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Патриарх прочитал молитву «О Святой Руси». По его словам, некоторые из уехавших за границу священников критиковали ее. «Радуюсь, что те, кто был с нами, но не был наш, — покинули нас. И наверняка никогда не вернется в Россию»,— сказал глава РПЦ.

Патриарх Кирилл составил и вознес эту молитву в сентябре 2022 года. «Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им низпосли, от смерти, ран и пленения сохрани!»,— говорится в ней.

За отказ читать ее в 2024 году был лишен сана протоиерей Алексей Уминский. Бывший священнослужитель РПЦ до этого призывал верующих, которые не хотят «молиться за поддержку СВО», искать приходы, где «больше молятся о мире, нежели о победе».

Сегодня состоялся крестный ход от Успенского собора Кремля к памятнику князю Владимиру на Боровицкой площади в Москве, приуроченный ко Дню крещения Руси. Его возглавил патриарх Кирилл. На мероприятии присутствовали активисты движения «Сорок сороков» и представители «Молодой гвардии Единой России».