Патриарх Кирилл обрадовался отъезду «не наших» священников
Патриарх Кирилл: уехавшие «не наши» священники никогда не вернутся в Россию
Патриарх Кирилл выступил с речью после молебна у памятника князю Владимиру в Москве в День крещения Руси. Он высказался об уехавших из России священнослужителях, передает корреспондент РБК.
Патриарх Кирилл
Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ
Патриарх прочитал молитву «О Святой Руси». По его словам, некоторые из уехавших за границу священников критиковали ее. «Радуюсь, что те, кто был с нами, но не был наш, — покинули нас. И наверняка никогда не вернется в Россию»,— сказал глава РПЦ.
Патриарх Кирилл составил и вознес эту молитву в сентябре 2022 года. «Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им низпосли, от смерти, ран и пленения сохрани!»,— говорится в ней.
За отказ читать ее в 2024 году был лишен сана протоиерей Алексей Уминский. Бывший священнослужитель РПЦ до этого призывал верующих, которые не хотят «молиться за поддержку СВО», искать приходы, где «больше молятся о мире, нежели о победе».
Сегодня состоялся крестный ход от Успенского собора Кремля к памятнику князю Владимиру на Боровицкой площади в Москве, приуроченный ко Дню крещения Руси. Его возглавил патриарх Кирилл. На мероприятии присутствовали активисты движения «Сорок сороков» и представители «Молодой гвардии Единой России».
Патриарх Кирилл неоднократно высказывался о россиянах, покинувших страну, призывая не оценивать всех одинаково, поскольку мотивы отъезда могли быть разными. Он отмечал, что таким людям зачастую нужна духовная помощь, и выражал беспокойство по поводу насаждения «ложных, импортированных ценностей» молодому поколению.
Позиция Патриарха Кирилла относительно конфликта на Украине и значения «Святой Руси» последовательна. Он призывал молиться за российские вооруженные силы, которые «стоят на защите исторической России», и утверждал, что Россия «противостоит злу». В своих проповедях Патриарх подчеркивал, что «Святая Русь хранит христианские ценности». Он также заявлял о желании многих «стереть с лица земли Русь православную» и о «духовной агрессии» против неё. В контексте этих заявлений он ранее призывал к «духовной мобилизации» для примирения России и Украины, а также для сохранения духовного единства народов, вышедших из «киевской купели крещения».