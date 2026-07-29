«Россети Северо-Запад» удерживают баланс

ПАО «Россети Северо-Запад» в январе — июне 2026 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 3,45 млрд рублей, что в 3,75 раза больше год к году, следует из отчета компании. Выручка увеличилась на 17,8%, до 44,28 млрд рублей, а себестоимость услуг — на 10%. В этом эксперты видят признак того, что компания не просто проиндексировала обороты, а обеспечила рост прибыли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Прибыль от продаж составила 4,7 млрд рублей, что в 2,9 раза больше прошлогоднего показателя. Себестоимость продаж выросла на 10%, до 38,69 млрд рублей.

Основатель и генеральный директор компании «Финголд» Антон Никитин обращает внимание не на сам рост прибыли, а на разрыв между ростом выручки и затрат. «Выручка компании "Россети Северо-Запад" выросла почти на 18%, а себестоимость — только на 10%. Для инфраструктурного бизнеса это очень существенная разница: она показывает, что компания смогла превратить рост денежного потока в рост прибыли, а не просто "проиндексировать" оборот вместе с инфляцией»,— считает он.

Екатерина Косарева, управляющий партнер «ВМТ Консалт», полагает, что прибыль дочерней компании «Россети» в СЗФО растет на фоне роста тарифов. Этот тренд не единичный — значительный рост чистой прибыли наблюдается и у других подразделений «Россетей».

«В следующий раз рост тарифов придется непривычно на начало октября (обычно в июле), цены вырастут в среднем по стране на 11,7%»,— дает прогноз аналитик.

Господин Никитин делает оговорку, что сфера деятельности компании — это бизнес с длинным инвестиционным циклом. «Сегодня можно показать сильную отчетность, но завтра придется платить за оборудование, модернизацию и обновление инфраструктуры. Основное давление на себестоимость здесь создают стоимость материалов и оборудования, ремонт, персонал и капитальные вложения. При этом дорогие деньги делают каждую инвестиционную программу заметно тяжелее»,— предупреждает генеральный директор «Финголда».

Госпожа Косарева указывает, что на доходную часть приходятся, в том числе, штрафы, пени и неустойки в пользу компании. «Выручка, возможно, могла быть и выше, если бы не долги бизнеса и граждан за оказанные услуги. Ситуация с долгами в СЗФО еще стабильная и не столь тяжелая, как, например, на юге страны»,— констатирует она.

Финансово отрасль остается устойчивой потому, что ее услуги невозможно просто перестать покупать, добавляет господин Никитин. Это одновременно и главный риск: стабильный спрос может создать иллюзию, что эффективность здесь гарантирована навсегда, но, по мнению, представителя компании «Финголд», это не так.

«На мой взгляд, следующий этап для сетевых компаний — это конкуренция уже не за выручку, а за эффективность капитала. Кто сможет больше инвестировать в надежность инфраструктуры на каждый вложенный рубль и при этом не разогнать долг, тот и окажется финансово сильнее. В инфраструктурном бизнесе выигрывает не тот, кто показал максимальную прибыль сегодня, а тот, кто не заложил финансовую проблему на завтра»,— резюмирует эксперт.

Александра Тен