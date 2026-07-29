Потребитель теряет уверенность

Опубликованные Банком России 28 июля результаты опроса населения добавили еще один аргумент в пользу предположения об охлаждении внутреннего спроса. Индекс потребительских настроений в июле снизился сразу на 8,3 пункта, до 89,5 пункта. Прежде всего — за счет ухудшения ожиданий граждан относительно будущих покупок. Между тем последние два года потребление домохозяйств было одним из самых устойчивых компонентов роста внутреннего спроса, вклад которого в рост экономики, видимо, будет ослабевать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Индекс потребительских ожиданий в июле, следует из результатов опроса ЦБ, снизился на 11,4 пункта, до 92,2 пункта. Ухудшились ожидания респондентов относительно материального положения их семей в ближайший год, состояния экономики через год и через пять лет, а также оценки благоприятности момента для крупных покупок. Индекс текущего состояния при этом уменьшился лишь на 3,6 пункта, до 85,5. В итоге объединяющий эти индикаторы индекс потребительских настроений в июле снизился на 8,3 пункта, до 89,5 пункта.

Такое снижение уверенности потребителей примечательно на фоне изменения структуры экономического роста в РФ.

По оценке Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), в последние два года именно потребление домашних хозяйств постепенно вытесняло другие компоненты конечного спроса как наиболее устойчивый источник роста экономики. Но в первом квартале 2026 года продолжающийся рост потребления уже не смог компенсировать резкое сокращение инвестиций, которое, по оценкам центра, стало основной причиной снижения ВВП.

Впрочем, оперативные данные пока не подтверждают перехода населения к существенной экономии. Согласно «Сбериндексу», за неделю с 20 по 26 июля годовой рост реальных потребительских расходов ускорился до 2% с 1,8% неделей ранее, номинальных — до 7,9% с 7,5%. Ускорение обеспечили главным образом продовольственные товары, услуги и общепит, тогда как темпы роста непродовольственных расходов снижаются уже пятую неделю подряд. Внутри недели расходы оказались заметно слабее обычного. По сравнению с предыдущей неделей совокупные потребительские траты снизились на 3,9%, причем падение затронуло все основные категории. В «Сбере» объясняют это прежде всего атаками на склады Wildberries, которые на неделю привели к снижению оборотов маркетплейсов на 10,6%. Таким образом, недельное снижение расходов, вероятнее всего, носило разовый характер и само по себе не свидетельствует о переломе потребительского поведения.

Однако фундаментальные предпосылки для более осторожного поведения населения постепенно расширяются.

В ЦМАКП отмечают стабилизацию реальных доходов и заработной платы после периода быстрого роста. Возможности же поддерживать потребление за счет кредитования ограничены. Июньское ускорение розничного кредитования было обеспечено главным образом ипотекой, тогда как необеспеченное кредитование по-прежнему сдерживается высокими процентными ставками и макропруденциальными ограничениями ЦБ.

Меняется и структура сбережений. Несмотря на то что почти 69% рублевых средств граждан по-прежнему размещены на срочных депозитах, в июне после продолжительного снижения подросла доля наличных денег — и в агрегате М2, и в структуре рублевых средств физлиц. Как отмечает главный экономист Газпромбанка Егор Сусин, эти изменения пока не говорят об оттоке средств из банковской системы. Скорее, полагает он, речь идет об усилении предпочтения ликвидности: часть домохозяйств предпочитает держать больший объем свободных средств в наличной форме на фоне сохраняющейся неопределенности.

Доля средств населения в пассивах банковской системы к 1 июля снизилась до 35,2% с достигнутого 1 апреля семилетнего максимума в 35,6%, но остается на исторически высоком уровне, фиксируют в Ассоциации российских банков.

Но накопления распределены крайне неравномерно: на 1,2% вкладчиков приходится 50,2% всего объема депозитов физлиц. Такая концентрация означает, что динамика совокупных вкладов далеко не всегда отражает финансовое положение большинства домохозяйств.

По мнению экономиста Дмитрия Полевого, ухудшение потребительских ожиданий само по себе еще не означает скорого сокращения расходов населения, но повышает вероятность постепенного охлаждения внутреннего спроса. Последнее, впрочем, аналитики уже предполагали во втором полугодии этого года. Через этот канал изменение настроений может со временем начать снижать инфляционное давление — эффект, который ЦБ при принятии решений по ключевой ставке будет учитывать наряду с текущими данными по инфляции и кредитной активности.

Артем Чугунов