Хуситы заявили об ударе по саудовскому танкеру NCC Ghazal

Составлено ИИ-Ассистентъ

Удар йеменских хуситов по саудовскому танкеру NCC Ghazal является продолжением стратегии движения «Ансар Аллах» по атакам на коммерческие и военные суда. С ноября 2023 года хуситы регулярно обстреливают суда в Красном море, Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе, заявляя, что их действия направлены на поддержку палестинского движения «Хамас» и нацелены на суда, связанные с Израилем, США или Великобританией. Они также атакуют суда, нарушающие их запрет на проход в порты «оккупированной Палестины» или Саудовской Аравии.

Хуситы угрожают атаковать танкеры, если те будут использовать саудовские порты на Красном море, называя это ответом на 12-летнюю блокаду портов и аэропортов северо-западного Йемена, который они контролируют. Объявленная ими морская блокада Саудовской Аравии вызвала обеспокоенность на мировом рынке нефтеперевозок, поскольку Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив являются важными маршрутами для саудовской нефти, которая поставляется, например, в Китай, Южную Корею, Японию и Индию. Перебои в судоходстве могут привести к росту импортных издержек и цен на топливо.

По данным от января 2024 года, хуситы получают поддержку от Ирана, который предоставляет им баллистические ракеты, беспилотники и разведывательные данные, а также военных советников, помогающих планировать атаки. Хотя Иран отрицает прямое участие, США и их союзники неоднократно наносили удары по позициям хуситов в Йемене в ответ на эти нападения.