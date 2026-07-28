Хуситы заявили об ударе по саудовскому танкеру NCC Ghazal
Йеменские хуситы (движение «Ансар-Аллах») заявили об ударе по саудовскому танкеру NCC Ghazal. Как сообщил представитель движения, по танкеру ударили несколькими баллистическими ракетами за нарушение запрета на судоходство, передает государственная телерадиокомпания Ирана.
Удар йеменских хуситов по саудовскому танкеру NCC Ghazal является продолжением стратегии движения «Ансар Аллах» по атакам на коммерческие и военные суда. С ноября 2023 года хуситы регулярно обстреливают суда в Красном море, Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе, заявляя, что их действия направлены на поддержку палестинского движения «Хамас» и нацелены на суда, связанные с Израилем, США или Великобританией. Они также атакуют суда, нарушающие их запрет на проход в порты «оккупированной Палестины» или Саудовской Аравии.
Хуситы угрожают атаковать танкеры, если те будут использовать саудовские порты на Красном море, называя это ответом на 12-летнюю блокаду портов и аэропортов северо-западного Йемена, который они контролируют. Объявленная ими морская блокада Саудовской Аравии вызвала обеспокоенность на мировом рынке нефтеперевозок, поскольку Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив являются важными маршрутами для саудовской нефти, которая поставляется, например, в Китай, Южную Корею, Японию и Индию. Перебои в судоходстве могут привести к росту импортных издержек и цен на топливо.
По данным от января 2024 года, хуситы получают поддержку от Ирана, который предоставляет им баллистические ракеты, беспилотники и разведывательные данные, а также военных советников, помогающих планировать атаки. Хотя Иран отрицает прямое участие, США и их союзники неоднократно наносили удары по позициям хуситов в Йемене в ответ на эти нападения.