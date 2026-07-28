Ритейлеры сдали в субаренду 63 тыс. кв. м складских помещений

На юге Московской области ритейлеры заключили сразу две заметные сделки по субаренде складских площадей. «Шинсервис» снял 38 тыс. кв. м у «Всеинструменты.ру», а интернет-магазин мебели «Нонтон» — 25 тыс. кв. м у «Вкусвилла». Каждая из площадок может стоить 230–325 млн руб. в год. Излишки складов ритейлеры начали выводить на рынок из-за сокращения программ развития. Это привело к тому, что доля субарендных сделок в структуре складского поглощения увеличилась с 2% до 18%.

Эксперты предполагают, что бум на рынке субаренды сохранится до момента восстановления общей потребительской активности — тогда торговые сети могут начать принимать решения о сохранении складских площадей.

Подробности — в материале «Логопарки отправили на пересдачу».