В Сочи дело о смертельном отравлении чачей вернули в прокуратуру

Адлерский райсуд Сочи вернул в прокуратуру дело об отравлении суррогатным алкоголем на рынке «Казачий», сообщили «Ъ» в объединенной пресс-службе судов Кубани. Этери Цвижба, Олеся Пачалия, Севиндик Садаев, Шабан Шабанов, Мохамед Элтанбадави, Айман Эльмадбули и Арарат Акопян обвиняются в оказании услуг ненадлежащего качества, повлекшем гибель потерпевших.

Дело возвращено для устранения недоработок. В чем именно заключаются, в суде не уточняют. Предположительно, речь идет об отсутствии подписей на некоторых документах.

На заседании 28 июля также суд продлил до 20 декабря меру пресечения шести подсудимым, которые находятся под стражей. Единственная фигурантка, которой избрана более мягкая мера пресечения,— это 74-летняя Этери Цвижба. Пожилая женщина помещена под домашний арест, срок которого также продлен до 20 декабря.

Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в Адлере в августе 2025 года. Первая информация поступила в полицию 2 августа: в больнице скончалась пожилая жительница Московской области, которая приехала в Сочи к родственникам; семья отправилась на пикник, купив бутылку чачи на рынке «Казачий». Затем в правоохранительные органы стали поступать сообщения о похожих случаях из других регионов России: отдыхающие увозили домой приобретенную в Адлере чачу, после употребления которой происходили тяжелые отравления. Органы следствия не уточняют количество погибших, в нескольких опубликованных судебных актах о продлении меры пресечения фигурантам упоминаются разные данные — от 14 до 17 человек, а также три случая вреда здоровью.

Анна Перова, Краснодар