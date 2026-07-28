Чипмейкеры не удержали позиции

Китайские производители чипов обрушили акции техногигантов. Как сообщает Bloomberg, на мировых фондовых рынках началась волна распродаж чипмейкеров. Американский технологический индекс NASDAQ 100 упал на 1,8%. 28 июля акции Intel, AMD, Sandisk, Seagate и ряда других компаний потеряли более 5%.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ng Han Guan / AP Фото: Ng Han Guan / AP

Как говорят аналитики, одна из причин — готовность китайских компаний к серийному производству собственных машин для изготовления чипов. Сейчас лидером в этом секторе считается нидерландская ASML, напомнил исполнительный директор Консорциума российских разработчиков систем хранения данных Олег Изумрудов:

«Их производят примерно два десятка компаний в мире. Голландская ASML на слуху просто потому, что она в выпускает оборудование для TSMC, а TSMC на слуху, потому что у нее очень большое количество мелких клиентов. При этом они не являлись лидером по деньгам, но зато стали им по количеству клиентов.

Китай действительно в состоянии выпускать оборудование для литографии сверхтонких процессов и может подвинуть других игроков.

В КНР достаточно много производителей литографического оборудования, и они конкурируют между собой, в том числе сейчас и на экспорт они производят. При этом дефицит мощностей сохраняется. Все зависит от техпроцессов, которые на этих мощностях используются. Конечно, есть их недостаток для тонких и сверхтонких технологических процессов, когда массово производятся сложные микросхемы, такие как центральные, графические процессоры. Также дефицит связан с микросхемами оперативной памяти, NAND-Flash-микросхемами. Все это оборудование очень сильно сейчас востребовано. Основные производители микросхем, такие как Samsung, Hynix, UMC, TSMC, SMIC, перегружены».

Спросу на чипы способствует развитие искусственного интеллекта, гаджетов и умных приборов с необходимостью выхода в интернет. При этом самая сложная технологическая ступень в производстве чипов сейчас применяется в основном в сегменте В2В, отметил эксперт Регионального общественного центра интернет-технологий и автор Telegram-канала «Токсичная цифра» Олег Капранов:

«Безусловно, китайские производители оборудования пытаются приблизиться к тем стандартам, которые задают такие компании, как ASML. Но это все-таки довольно большая дистанция, которую им еще предстоит пройти.

С другой стороны, если мы говорим про выпуск готовой продукции, то есть собственно чипов, в КНР действительно есть определенные наработки. Особенно это касается графических, альтернативных решений, что сегодня крайне важно для искусственного интеллекта и нейросетей. Там есть определенные подвижки, и в ближайшее время можно ожидать определенного прорыва. Но говорить о том, что китайцы сегодня могут в полной мере конкурировать именно с голландцами в производстве самого сложного оборудования, пока что преждевременно.

Если говорить про автомобильную промышленность и решения для устройств для умного дома, то там не так важны самые передовые техпроцессы, 2-4 нанометра, вокруг чего идет сегодня весь хайп. Там, безусловно, были и есть определенные проблемы с производственными цепочками и различными их компонентами, были сложности с чипами памяти. Это то, что, наверное, с начала пандемии COVID-19 начало дестабилизироваться и так и не стабилизировалось, к сожалению».

Несмотря на рост рынка полупроводников, участники отрасли опасаются, что вложенные в эту сферу сотни миллиардов долларов не оправдают высоких ожиданий от развития ИИ. Падение рынка говорит о том, что инвесторов не устраивает сильная зависимость производителей от большого количества стартапов, сообщает Bloomberg.

Юлия Савина