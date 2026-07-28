Чипмейкеры не удержали позиции
Почему инвесторы продают акции техногигантов
Китайские производители чипов обрушили акции техногигантов. Как сообщает Bloomberg, на мировых фондовых рынках началась волна распродаж чипмейкеров. Американский технологический индекс NASDAQ 100 упал на 1,8%. 28 июля акции Intel, AMD, Sandisk, Seagate и ряда других компаний потеряли более 5%.
Фото: Ng Han Guan / AP
Как говорят аналитики, одна из причин — готовность китайских компаний к серийному производству собственных машин для изготовления чипов. Сейчас лидером в этом секторе считается нидерландская ASML, напомнил исполнительный директор Консорциума российских разработчиков систем хранения данных Олег Изумрудов:
«Их производят примерно два десятка компаний в мире. Голландская ASML на слуху просто потому, что она в выпускает оборудование для TSMC, а TSMC на слуху, потому что у нее очень большое количество мелких клиентов. При этом они не являлись лидером по деньгам, но зато стали им по количеству клиентов.
Китай действительно в состоянии выпускать оборудование для литографии сверхтонких процессов и может подвинуть других игроков.
В КНР достаточно много производителей литографического оборудования, и они конкурируют между собой, в том числе сейчас и на экспорт они производят. При этом дефицит мощностей сохраняется. Все зависит от техпроцессов, которые на этих мощностях используются. Конечно, есть их недостаток для тонких и сверхтонких технологических процессов, когда массово производятся сложные микросхемы, такие как центральные, графические процессоры. Также дефицит связан с микросхемами оперативной памяти, NAND-Flash-микросхемами. Все это оборудование очень сильно сейчас востребовано. Основные производители микросхем, такие как Samsung, Hynix, UMC, TSMC, SMIC, перегружены».
Спросу на чипы способствует развитие искусственного интеллекта, гаджетов и умных приборов с необходимостью выхода в интернет. При этом самая сложная технологическая ступень в производстве чипов сейчас применяется в основном в сегменте В2В, отметил эксперт Регионального общественного центра интернет-технологий и автор Telegram-канала «Токсичная цифра» Олег Капранов:
«Безусловно, китайские производители оборудования пытаются приблизиться к тем стандартам, которые задают такие компании, как ASML. Но это все-таки довольно большая дистанция, которую им еще предстоит пройти.
С другой стороны, если мы говорим про выпуск готовой продукции, то есть собственно чипов, в КНР действительно есть определенные наработки. Особенно это касается графических, альтернативных решений, что сегодня крайне важно для искусственного интеллекта и нейросетей. Там есть определенные подвижки, и в ближайшее время можно ожидать определенного прорыва. Но говорить о том, что китайцы сегодня могут в полной мере конкурировать именно с голландцами в производстве самого сложного оборудования, пока что преждевременно.
Если говорить про автомобильную промышленность и решения для устройств для умного дома, то там не так важны самые передовые техпроцессы, 2-4 нанометра, вокруг чего идет сегодня весь хайп. Там, безусловно, были и есть определенные проблемы с производственными цепочками и различными их компонентами, были сложности с чипами памяти. Это то, что, наверное, с начала пандемии COVID-19 начало дестабилизироваться и так и не стабилизировалось, к сожалению».
Несмотря на рост рынка полупроводников, участники отрасли опасаются, что вложенные в эту сферу сотни миллиардов долларов не оправдают высоких ожиданий от развития ИИ. Падение рынка говорит о том, что инвесторов не устраивает сильная зависимость производителей от большого количества стартапов, сообщает Bloomberg.