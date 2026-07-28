«Хитрая комбинация вырисовывается»

Иран грозит наказать Украину из-за атаки на торговое судно Исламской Республики. В СМИ и социальных сетях обсуждают возможный ракетный удар Тегерана. На этом фоне Владимир Зеленский встретился в Вашингтоне с Дональдом Трампом. Украинский президент назвал прошедшую беседу «хорошей». Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Киев готов поддержать Белый дом в ближневосточной кампании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Прямо в канун встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского в интернете появились сообщения, что Иран может в самое ближайшее время нанести удар по Украине. Эксперты многочисленных СМИ в большинстве своем сошлись: у Корпуса стражей исламской революции есть ракеты соответствующей дальности. Практически в это же время Владимир Зеленский, сославшись на данные своей разведки, заявил, что Россия помогает Ирану, в частности разведданными.

Журналисты в очередной раз перенаправили вопрос Дональду Трампу. Благо такая возможность у них есть практически каждый день. Президент США ответил в своем стиле: «Спрошу у Владимира Путина». Отшутился, как и госсекретарь Марко Рубио, который ранее отказался всерьез обсуждать эту тему. Можно предположить, что никто из высокопоставленных лиц США не хочет открыто обвинять Кремль во враждебных действиях. Тем более что Америка поставляет оружие Украине — то есть здесь Штаты с РФ квиты.

Как бы то ни было, Тегеран угрожает Киеву серьезным ответом на атаку иранского торгового судна в Каспийском море, в результате которого погиб один член экипажа. В ответ звучат обвинения в соучастии в боевых действиях на украинской территории. Но причем же здесь Америка и переговоры Зеленского с Трампом?

Как-то все опять совпало. Украину посетила известная MAGA-блогер Лора Лумер. Буквально еще весной она активно поддерживала РФ и выступала против помощи Киеву, но потом резко поменяла позицию и стала другом Украины. Это вызвало большой резонанс в американских и мировых СМИ. Дальше — больше. Пример оказался заразительным. Вслед за коллегой популярный MAGA-подкастер Тим Пул, который называл Украину «врагом Америки» и требовал «извиниться перед Россией», нынче призывает поддержать борьбу украинского народа (известно против кого).

Собственно, к чему все это. Газеты в последнее время пишут, что Дональд Трамп изменил позицию и теперь чуть ли не восхищается Зеленским. Среди причин называют вроде бы невероятную версию — Киев может помочь американскому противостоянию с Ираном. А именно — закрыть так называемое транспортное направление «Север—Юг», Каспийский коридор, по которому Исламская Республика получает помощь. В первую очередь она идет из Китая, скажем, через Туркменистан. Да и из России тоже. Кроме того, украинские дроны-перехватчики нужны как Америке, так и ее ближневосточным союзникам.

Теперь вспоминаем почти забытую ресурсную сделку — как Зеленский смог заинтересовать главу Белого дома. Многочисленные эксперты утверждают, что США не хотят наносить сокрушительный удар по Ирану. Вместо этого они готовы устроить масштабную блокаду. Трампу нужны реальные союзники, которые готовы помогать не словами, а делами — и даже воевать. Сложно сказать, готов ли Зеленский вступить в войну с Ираном. Но с другой стороны, атаковать дронами торговые суда вполне вероятно. В таком случае Киев становится без пяти минут участником антииранской коалиции наряду с Израилем.

Сразу возникает вопрос: «Что взамен?». Понятно, что — помощь в противостоянии с Россией. Чтобы всего этого избежать, Москве с высокой долей вероятности предложат очередную мирную сделку. Вот такая вот хитрая комбинация вырисовывается.

Дмитрий Дризе