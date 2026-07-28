«Что касается пассивов, то у ВТБ всё выглядит очень благоприятно»

Индекс Мосбиржи штормит, на рынке отмечается волатильность. В моменте котировки уходили в минус, теряя 1,5%. Позже индекс вернулся на отметку 2200 пунктов. Котировки в последние дни росли примерно на 10% после четырехмесячного падения. Между тем ВТБ 28 июля представил финансовую отчетность за первые полгода. О чем говорят цифры? Ситуацию прокомментировал экономический обозреватель "Ъ FM" Олег Богданов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Шпаковский / Коммерсантъ Фото: Александр Шпаковский / Коммерсантъ

— Российский фондовый рынок, индекс Мосбиржи очень волатилен в последнее время. Прошлая неделя была связана с отскоком, мощнейшей коррекцией, которая привела к росту индекса на 12-14%, если учитывать итоги 27 июля. Рынок отскочил от минимальных уровней за последние насколько лет и сейчас остановился. Волатильность очень высокая, спреды широкие, ликвидности на рынке не так много, как хотелось бы инвесторам. Поэтому акции и цены меняются очень быстро и колеблются в широких диапазонах.

28 июля — значимый день для российского финансового и банковского сектора. По международным стандартам финансовой отчетности за второй квартал и полугодие отчитывался ВТБ. Сначала реакция, как случается на рынке, у экспертов и инвесторов была негативной. Они ожидали более высоких показателей по чистой прибыли, которая во втором квартале 2026-го составила 92,6 млрд руб. Кто-то ждал 100 млрд руб., кто-то 110 млрд руб.

Но Дмитрий Пьянов, первый зампред группы ВТБ, заявил, что банк сохраняет уверенность в достижении годового таргета по чистой прибыли на уровне 600 млрд руб. При этом рентабельность капитала они закладывают на уровне 20%. Ожидается, что во втором полугодии будут более сильные показатели. Я подробно смотрел отчетность по международным стандартам за второй квартал и полугодие, и там есть очень интересная тенденция, которая в целом говорит о тенденциях в российском банковском сегменте.

ВТБ — все-таки флагман этой индустрии, и здесь необходимо обращать внимание на чистые банковские мультипликаторы, которые характеризуют деятельность банка. Во-первых, он за первые шесть месяцев этого года демонстрирует чистое устойчивое восстановление процентных доходов. Они увеличились на 176% год к году, до 405 млрд руб. Это очень хороший показатель, просто беспрецедентный, можно сказать. Чистые комиссионные доходы также демонстрируют сильную динамику: за первые полгода они выросли на 20,7% год к году, до 175,8 млрд руб. Качество кредитного портфеля улучшилось, а это один из важных банковских показателей (было 3,6%, стало 3,5%). И показатель достаточности капитала вырос до 10,7%, сразу на 20 базисных пунктов (был 10,5%).

Еще один важный момент, который, наверное, развенчивает все спекуляции по поводу банковской ликвидности: в отчетности ВТБ за второй квартал есть строка «средства физических лиц». Так вот, этот показатель с 31 марта по 30 июня 2026 года вырос у ВТБ на 1,1% и составляет 13,815 трлн руб., а было 13,66 трлн руб. Это очень важный параметр, который все спекуляции по поводу каких-то движений со стороны физических лиц в банковском сегменте полностью снимает. Соответственно, что касается пассивов, у ВТБ всё выглядит очень и очень благоприятно.

Я бы также обратил внимание и на слова Дмитрия Пьянова о том, что ВТБ после принятия Госдумой закона о регулировании криптовалютного рынка планирует стать одним из первых банков, который предлагает клиентам услуги по покупке и продаже криптовалюты в регулируемой российской инфраструктуре. Понятно, что раз ВТБ начинает такой бизнес, то он будет занимать большУю или бОльшую долю этого рынка. Рынок интересный с точки зрения ужесточения санкционного давления со стороны Запада, рынок необходим российским потребителям, как физическим, так и юридическим лицам. И вполне можно надеяться, что во втором полугодии с учетом всех перспектив, которые открываются перед банковской группой ВТБ, мы увидим действительно неплохие результаты.