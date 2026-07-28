В Конгрессе США смоделировали кибератаку Китая на американскую инфраструктуру

Члены комитета Палаты представителей по внутренней безопасности и специального комитета Палаты представителей по Китаю приняли участие в закрытых командно-штабных учениях, сценарий которых был разработан одним из ведущих вашингтонских аналитических центров. Эксперты этого исследовательского института в сотрудничестве с несколькими американскими ИТ-компаниями также создали под эту симуляцию специального ИИ-агента, хорошо разбирающегося во внешней и оборонной политике США и Китая, их структуре принятия решений и опыте участия в вооруженных конфликтах.

Целью было изучение влияния ИИ на усиление киберугроз, вопросов устойчивости критически важной инфраструктуры, а также последствий для национальной безопасности США от развития Китаем передовых моделей ИИ. Руководил группой законодателей, участвовавших в учениях, член Палаты представителей республиканец от штата Техас Майкл Маккол.

Подробности — в материале «США испугались китайского интеллекта».