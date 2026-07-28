Дубай намерен материально поощрять жителей за приглашение гостей

Власти Дубая запустили инициативу A Dubai Invite. Жители эмирата получат вознаграждение — пакет льгот на сумму до 3 тыс. дирхамов (около $816) — за каждого приглашенного родственника или друга, который посетит эмират до 31 октября. Об этом сообщает CNN. Организаторы надеются, что личные рекомендации помогут восстановить доверие туристов к стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В программе могут участвовать обладатели Emirates ID старше 18 лет. Они могут пригласить до трех гостей из-за рубежа. Туристы должны приехать в Дубай любым транспортом — воздушным, морским или наземным. В течение трех суток после прибытия приглашающий получит свой пакет льгот, который может использовать до конца года. В пакет могут войти скидки на отели, рестораны и аренду автомобилей, бесплатные билеты в парки развлечений и аквапарки, а также доступ к другим сервисам.

Вслед за рекордным 2025 годом с 19,59 млн туристов Дубай столкнулся с резким падением спроса из-за военного конфликта в регионе. После мартовских ракетных обстрелов со стороны Ирана заполняемость отелей упала с 80% до приблизительно 10%, а международный аэропорт был временно закрыт. Хотя власти отменили муниципальный сбор в 7% и ночной налог на отели, выпущенные многими странами предупреждения о рисках путешествия в ОАЭ остаются в силе.

Екатерина Наумова