ВТБ не сможет направить 50% прибыли на дивиденды в 2026 году
Выход ВТБ (MOEX: VTBR) в 2027 году на дивидендные выплаты в размере 50% от чистой прибыли по итогам прошлого года маловероятен, сообщил первый зампред банка Дмитрий Пьянов во время конференц-звонка с аналитиками. По его словам, наибольшее влияние на это окажет ужесточение банковского регулирования. Потенциально, ВТБ готовится направить денежные средства на укрепление финансовой устойчивости.
На 2028 год приходится самый большой шаг увеличения базельской надбавки к нормативу достаточности капитала (1,25 п.п.), отметил господин Пьянов. Именно поэтому банковское регулирование и шаги увеличения будут иметь «превалирующее значение над ставкой», добавил он. Несмотря на это, в рамках трехлетней стратегии на 2027-2029 годы, ВТБ все же намерен вернуться к выплате 50% дивидендов.
Последний раз ВТБ выплачивал 50% дивиденды в 2024 году. Тогда общая сумма составила 275,75 млрд руб., а на одну обыкновенную акцию пришлось 25,58 руб. В 2025 году акционеры банка одобрили дивиденды в размере 25% от чистой прибыли (125,5 млрд руб.), а размер выплат на акцию составил 9,71 руб.
ВТБ уже давно сталкивается с проблемами при выплате дивидендов, что объясняется регуляторными требованиями Центрального банка (ЦБ) и необходимостью наращивания капитала для поддержания устойчивости. Ранее, после рекордной прибыли в 2024 году (551,4 млрд руб. по МСФО), менеджмент сообщал о возможной невыплате дивидендов из-за негативных факторов, влияющих на достаточность капитала. Несмотря на это, наблюдательный совет принял решение о выплате 50% прибыли, что составило 274,8 млрд руб. или 25,58 руб. на акцию, с дивидендной доходностью около 27%. Это решение, по мнению аналитиков, могло быть связано с необходимостью государства финансировать дефицит бюджета. Однако, чтобы уложиться в нормативы достаточности капитала после таких выплат, ВТБ, вероятно, потребуется допэмиссия акций.
В будущем ВТБ рассчитывает на стабильные дивидендные выплаты, но подчеркивает, что это зависит от политики регулятора. Например, в 2022 году глава ВТБ Андрей Костин заявлял, что ЦБ и Минфин настаивают на невыплате дивидендов банками для докапитализации. В 2023 году ВТБ также принял решение не выплачивать дивиденды, несмотря на рекордную прибыль в 432 млрд руб. В 2024 году прибыль ВТБ могла достигнуть 500 млрд руб., однако в декабре того же года Андрей Костин допустил, что дивиденды могут быть не выплачены из-за антициклической надбавки и планов Минфина направить дивиденды, причитающиеся государству, на нужды судостроительной отрасли. В 2025 году ВТБ выплатил только 25% от чистой прибыли, или 125 млрд руб., что разочаровало инвесторов. Причина низкой выплаты была объяснена необходимостью повышения норматива достаточности капитала.