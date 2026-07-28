ВТБ не сможет направить 50% прибыли на дивиденды в 2026 году

Выход ВТБ (MOEX: VTBR) в 2027 году на дивидендные выплаты в размере 50% от чистой прибыли по итогам прошлого года маловероятен, сообщил первый зампред банка Дмитрий Пьянов во время конференц-звонка с аналитиками. По его словам, наибольшее влияние на это окажет ужесточение банковского регулирования. Потенциально, ВТБ готовится направить денежные средства на укрепление финансовой устойчивости.

На 2028 год приходится самый большой шаг увеличения базельской надбавки к нормативу достаточности капитала (1,25 п.п.), отметил господин Пьянов. Именно поэтому банковское регулирование и шаги увеличения будут иметь «превалирующее значение над ставкой», добавил он. Несмотря на это, в рамках трехлетней стратегии на 2027-2029 годы, ВТБ все же намерен вернуться к выплате 50% дивидендов.

Последний раз ВТБ выплачивал 50% дивиденды в 2024 году. Тогда общая сумма составила 275,75 млрд руб., а на одну обыкновенную акцию пришлось 25,58 руб. В 2025 году акционеры банка одобрили дивиденды в размере 25% от чистой прибыли (125,5 млрд руб.), а размер выплат на акцию составил 9,71 руб.