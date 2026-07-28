Bloomberg: Visa сократит около 7% сотрудников

Оператор крупнейшей американской платежной системы Visa Inc. намерен сократить около 7% штата — примерно 2,6 тыс. человек из 34,1 тыс. сотрудников. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на служебную записку генерального директора компании Райана Макинерни.

«Я глубоко убежден, что мы делаем то, что правильно для Visa, наших клиентов и партнеров, поскольку мы продолжаем фокусироваться на повышении эффективности всей компании, чтобы реинвестировать средства в наиболее перспективные возможности»,— приводит текст записки издание. Компания намерена сократить в основном разработчиков и сотрудников отделов по развитию продукта.

Часть рутинных задач планируется делегировать искусственному интеллекту. Высвобожденные средства Visa может направить на потребительские платежи, а также на развитие стейблкоинов, трансграничных и B2B-переводов.

Bloomberg пишет, что компания приняла такое решение вслед за PayPal и Block, которые в этом году объявили о планах сократить 20% и 40% персонала соответственно. Гендиректора связывали это с намерениями реструктурировать работу и внедрять ИИ для разработки продуктов.