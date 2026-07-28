Винтаж перекроил гардероб

Объем рынка винтажных вещей в 2025 году достиг почти 1 трлн руб., а в 2026-м может прибавить еще до 15%, сообщает агентство INFOLine. Ажиотаж эксперты объясняют экономической нестабильностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Быстрее всего развивается онлайн-ресейл: число сделок между частными лицами на «Авито» за пять лет выросло с 80 до 100 млн в год. При этом покупатели все чаще ищут не просто дешевые вещи, а винтаж, архивные коллекции, ушедшие бренды и снятые с производства модели. Средний чек на вторичном модном рынке уже достигает 10 тыс. руб. — это даже выше, чем на первичном. В винтажный бутик теперь можно сходить в сопровождении стилиста и сразу собрать гардероб, говорит основатель сообщества стилистов Валерия Малькова:

«Это не просто дешевые вещи, а предметы с историей. Это и привлекает клиентов, которые с помощью стилистов приобретают порой уникальные экземпляры. И даже не столько ради индивидуального стиля, сколько ради вещи, которая со временем будет только дорожать. Для шопинга в винтажных магазинах стилист нужен как никогда, потому что важно выбрать актуальный крой и подходящий именно вам фасон. Это не масс-маркет, где можно просто купить свой размер. Винтажные вещи — это индивидуальная история.

Бизнес начинается не просто с желания привезти что-то и продать подороже. Здесь есть любовь к вещам с историей. Меня всегда поражает, насколько глубоко владельцы таких магазинов знают свой ассортимент, называют годы выпуска изделий. Если бы у такого бутика был стилист, разделяющий ценность винтажа, продажи, думаю, выросли бы. На уникальное предложение сейчас есть спрос».

Тем временем рынок новой одежды стагнирует. По данным INFOLine, число покупок в этом сегменте в первом полугодии 2026-го сократилось на 10%. Бренды закрывают офлайн-точки. Впрочем, президент Русской ассоциации участников фэшн-индустрии Татьяна Белькевич считает, что говорить о победе вторичного рынка пока рано:

«Этот сегмент занимает огромную нишу. В ближайшее время откроется много магазинов, причем в торговых центрах, где раньше их не было. Просматривается общая тенденция: освободившиеся площади в ТЦ и потребность людей в низкой цене. Есть несколько направлений, по которым подобные товары попадают на полки. Во-первых, существуют целенаправленные закупочные сессии по международным направлениям. А во-вторых, иногда люди многократно покупают товары на маркетплейсах и сдают обратно — селлеры после после химчистки или доработок отдают подобные экземпляры в секонд-хэнд.

Кроме того, существует много товаров, которые производят фабрики в низком ценовом сегменте. Дорогой секонд-хэнд — брендовые вещи — это отдельная ниша. Она не занимает большую долю, но присутствует. Не факт, что потребители быстро не пресытятся рынком винтажа. Это вынужденная ситуация: появляются более доступные точки на освободившихся площадках. Не думаю, что тенденция сохранится надолго, — скорее всего, мы будем с этим жить год-два».

При этом рост спроса на винтаж — общемировой тренд. По данным исследования Boston Consulting Group и Vestiaire Collective, в 2025 году сегмент архивной люксовой одежды рос примерно в три раза быстрее рынка новых вещей. Осенью поисковые запросы о кураторских винтажных магазинах в Google достигли исторического максимума. При этом отдельные вещи в таких бутиках могут стоить до $5 тыс.

Ульяна Горелова