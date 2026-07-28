Путин назначил Подъелышева послом в Северной Корее

Андрей Подъелышев назначен послом России в Корейской Народно-Демократической Республике. Дипломат освобожден от аналогичной должности в Нигерии. Оба указа подписал президент Владимир Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МИД РФ Фото: МИД РФ

Господин Подъелышев окончил МГИМО в 1984 году и поступил на дипломатическую службу в МИД. Владеет английским и корейским языками. Работал в посольстве СССР в Северной Корее, затем в посольствах России в Южной Корее и США.

С 2005 по 2015 год был замдиректора Консульского департамента МИД. С 2015 по 2019 год возглавлял генконсульство в Стамбуле. В 2024 году стал послом России в Нигерии.

Владимир Путин также подписал указ о назначении Станислава Кранса послом в Тонга. Александр Брянцев стал послом России в Сан-Томе и Принсипи, а также в Анголе.