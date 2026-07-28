Путин назначил Подъелышева послом в Северной Корее
Андрей Подъелышев назначен послом России в Корейской Народно-Демократической Республике. Дипломат освобожден от аналогичной должности в Нигерии. Оба указа подписал президент Владимир Путин.
Фото: МИД РФ
Господин Подъелышев окончил МГИМО в 1984 году и поступил на дипломатическую службу в МИД. Владеет английским и корейским языками. Работал в посольстве СССР в Северной Корее, затем в посольствах России в Южной Корее и США.
С 2005 по 2015 год был замдиректора Консульского департамента МИД. С 2015 по 2019 год возглавлял генконсульство в Стамбуле. В 2024 году стал послом России в Нигерии.
Владимир Путин также подписал указ о назначении Станислава Кранса послом в Тонга. Александр Брянцев стал послом России в Сан-Томе и Принсипи, а также в Анголе.
Назначение Андрея Подъелышева послом России в Северной Корее продолжает практику назначения новых послов в различные страны. Так, ранее Владимир Путин назначал послов России в Кабо-Верде, а США одобряли назначение Александра Дарчиева послом России. В целом, российские дипломаты занимают важные позиции в различных странах, в том числе в КНР, Австралии, Швеции, Молдавии, Беларуси и Израиле.
Работа дипломатических представительств и их сотрудников часто становится предметом обсуждения на международном уровне. Например, ранее обсуждалось восстановление работы посольства России в США, которая была нарушена на протяжении многих лет. Также известны случаи, когда дипломатов объявляли персонами нон грата и высылали из стран, что является одним из инструментов дипломатической практики. В 2025 году в Стамбуле проходили переговоры России и США по вопросам работы дипмиссий, где обсуждались такие темы как численность персонала, визы и банковские операции.