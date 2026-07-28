Путин на встрече с Матвиенко отметил важность обновления Совета федерации

Президент России Владимир Путин отметил важность обновления состава Совета федерации после осенних выборов. Глава государства подчеркнул, что исходит из того, что в Совфед будут приходить опытные люди, нацеленные на достижение общего результата развития РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Встреча президента Владимира Путина и спикера Совфеда Валентины Матвиенко

Фото: пресс-служба президента РФ Встреча президента Владимира Путина и спикера Совфеда Валентины Матвиенко

Фото: пресс-служба президента РФ

Такое заявление Путин сделал на встрече с председателем Совета федерации Валентиной Матвиенко. Президент напомнил, что 20 сентября в стране пройдут выборы, в том числе во многие органы власти субъектов РФ, что так или иначе будет отражаться на составе Совфеда.

«Думаю, что это тоже очень важный процесс, имею в виду, что у нас Совет Федерации обновляется, и исхожу из того, что на работу в Совет Федерации будут приходить люди опытные и нацеленные на достижение общего результата развития России, оказание помощи нашим гражданам там, где эта помощь нужна, и достижение целей национального развития», — сказал Путин.