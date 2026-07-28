Экс-депутат Пензенской гордумы Олег Фомин дошел до ВС РФ в споре о столбах

Экс-депутат Пензенской гордумы Олег Фомин и его бизнес-партнер Николай Кривозубов подали жалобы в Верховный суд РФ на решение нижестоящих инстанций, подтвердивших законность предупреждений ФАС. Служба установила, что предприниматели, владеющие 95% опор контактной сети троллейбусов в Пензе, устанавливали для операторов связи разные тарифы на аренду, разница доходила до двух раз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нина Шевченко Фото: Нина Шевченко

Предписания требовали ввести единую экономически обоснованную цену для всех потребителей до 25 апреля 2025 года, срок неоднократно продлевали из-за судебных обжалований, окончательно — до 31 декабря того же года.

Предприниматели предупреждения не исполнили. Суд посчитал, что свобода договора не оправдывает ценовую дискриминацию монополиста.

Арбитражный суд Пензенской области также отказал Олегу Фомину и Николаю Кривозубову в иске об отмене приказов УФАС о возбуждении дел за неисполнение предупреждений. Суд отметил, что приказы лишь запускают проверку, а не устанавливают факт нарушения.

Нина Шевченко