Волокно на столбе не висит

Арбитражный суд Пензенской области отказал предпринимателям Олегу Фомину и Николаю Кривозубову в иске к региональному УФАС. Бизнесмены владеют 95% опор для кабелей в Пензе и устанавливали для провайдеров цены, которые различались в два раза. Антимонопольная служба выдала предупреждение установить единый тариф, но его не исполнили. Тогда ведомство возбудило дела о нарушении закона. Суд признал приказы законными, так как они только запускают проверку, а не констатируют нарушение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Фомин и его партнер Николай Кривозубов владеют почти всеми опорами для троллейбусных сетей в Пензе

Фото: ИА «Общественное мнение» Олег Фомин и его партнер Николай Кривозубов владеют почти всеми опорами для троллейбусных сетей в Пензе

Фото: ИА «Общественное мнение»

Арбитражный суд Пензенской области отказал индивидуальным предпринимателям Олегу Фомину и Николаю Кривозубову в удовлетворении требований о признании недействительными приказов регионального управления Федеральной антимонопольной службы. Эти приказы от 12 января 2026 года возбудили в отношении бизнесменов дела о нарушении антимонопольного законодательства. Заявители просили суд отменить оба приказа, а также взыскать с антимонопольного органа 20 тыс. руб. в возмещение судебных расходов.

Спор начался в в марте 2025 года. Тогда УФАС выдало предпринимателям предупреждения о прекращении действий с признаками нарушения закона о защите конкуренции. Предприниматели владеют опорами контактной сети троллейбусов в Пензе и размещают на них волоконно-оптические линии связи операторов, среди которых «Ростелеком», МТС, «ВымпелКом» и «ЭР-Телеком Холдинг». Именно последний обратился с жалобой в ФАС. Выяснилось, что стоимость одной и той же услуги для разных провайдеров различалась в два раза, хотя экономического обоснования для такой разницы не существовало. Доля предпринимателей на этом рынке составляла 99,6% выручки, а в их собственности находилось 95% всех подобных опор в городе. Перенести кабели на другие сооружения не представлялось возможным из-за затрат, превышающих 10 процентов стоимости услуг по размещению.

Предупреждения предписывали установить единую экономически обоснованную цену для всех потребителей. Срок исполнения сначала определили до 25 апреля 2025 года, затем неоднократно продлевали в связи с судебным обжалованием, окончательно — до 31 декабря 2025 года. Предприниматели не исполнили предупреждения в установленный срок.

При этом они оспаривали их в суде в рамках другого спора, однако проиграли вплоть до окружного суда.

В связи с неисполнением предупреждений УФАС издало оспариваемые приказы о возбуждении дел. Суд при рассмотрении нового дела руководствовался разъяснениями Пленума Верховного суда, согласно которым приказ о возбуждении дела не является актом, который разрешает вопрос о наличии нарушения. В связи с этим суд проверяет только основания, исключающие возможность его вынесения. Также суд обязан проверить, предприняло ли лицо действия по устранению признаков нарушения в срок, указанный в предупреждении.

Предупреждения от 25 марта 2025 года не исполнены, срок их действия истек 31 декабря 2025 года, подчеркнул суд. Ходатайства о продлении срока, поданные 23 декабря 2025 года, антимонопольный орган отклонил, поскольку заявители не обосновали невозможность выполнения требований. Таким образом, у УФАС возникла обязанность возбудить дела.

Суд также отметил, что сами по себе приказы не устанавливают факт совершения нарушения, а лишь инициируют процедуру разбирательства.

На момент судебного разбирательства Олег Фомин находился под домашним арестом по другому уголовному делу о мошенничестве при банкротстве СМУП «Пензалифт» и незаконном возмещении налога на добавленную стоимость. Ущерб в том деле оценивался не менее чем в 146 млн руб. Его партнер Николай Кривозубов владеет 17 компаниями в сфере перевозок, строительства дорог и сельского хозяйства, выручка которых в 2025 году составила 336 млн руб.

Арбитражный суд Пензенской области отказал заявителям в удовлетворении заявленных требований в полном объеме. Решение может быть обжаловано в месячный срок в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд. Связаться с бизнесменами «Ъ» не удалось.

Никита Маркелов