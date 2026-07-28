Спрос на колледжи оказался выше среднего

Ажиотаж не только в вузах. В Москве резко вырос спрос на колледжи и техникумы, рассказали “Ъ FM” в учреждениях. Telegram-каналы пишут, что конкурсы на отдельные программы стали выше, чем на некоторых факультетах МГУ. Так, на одно место по медицинской специальности якобы могут претендовать до 18 человек. А на место в колледже, где обучают на сварщика или строителя, приходится до 15 заявок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В этом году 40% девятиклассников решили сдавать только два экзамена на ОГЭ, сообщала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. Из-за этого, по ее словам, число бюджетных мест в столичных колледжах увеличили до 50 тыс. По новым правилам, для перехода в десятый класс двух экзаменов ОГЭ стало недостаточно, напомнил партнер компании FutureToday Денис Каминский:

«Тренд связан с экспериментом, который поначалу проводился по трем субъектам федерации: для перехода из девятого класса в десятый нужно сдавать экзамены. В этом году он был расширен. Школьнику нужно получить достаточно высокий балл по ОГЭ для того, чтобы пройти дальше. И в результате большая часть учеников после девятого класса уходят из школы.

Если подростки не идут в десятый класс, логично, что они поступают в колледжи. И в этом смысле спрос на такие образовательные учреждения увеличивается. Естественно, растет и конкурс. Это неизбежно. Надо сказать, что государство сделало достаточно много для продвижения рабочих профессий.

Меняется рынок труда. Люди, которые хорошо что-то делают руками, начинают получать гораздо больше.

Так что многие принимают решение не тратить два года в школе, потом несколько лет в вузе, а сразу выходить на рынок труда. Кроме того, в последнее время очень сильно выросла стоимость платного обучения в хороших вузах. Естественно, школьники понимают, что возможности его оплачивать может и не быть. Это тоже влияет на смещение спроса в сторону колледжей».

В вузах тем временем к началу лета сократили 47 тыс. платных мест. Меры коснулись 40 направлений, в основном экономики, менеджмента и юриспруденции. В Минобрнауке отмечали, что сейчас на рынке выпускников по таким специальностям слишком много. Это тоже могло повлиять на подросший интерес к колледжам, считает ведущий эксперт Института образования Высшей школы экономики Татьяна Мерцалова:

«Пару лет в Москве идут очень активные и пропаганда, и продвижение, и профориентация учеников девятых классов на колледжи. Так, они могут сдавать всего два экзамена на ОГЭ вместо четырех. В столичные колледжи действительно может быть высокий конкурс. Не будем скрывать, они действительно выше по качеству, лучше оснащены оборудованием. Москва в это серьезно вкладывается. В частности, медицинские колледжи имеют хорошую базу, и на них спрос действительно очень высокий по сравнению с регионами. Но на какие-нибудь рабочие специальности типа сварщиков, строителей спрос может быть гораздо ниже.

При этом я бы не стала говорить, что конкурс в столичные вузы низкий. Во-первых, изменились цифры приема на бюджет (масштабы бюджетных мест были сокращены), и, более того, платных мест стало меньше на многие специальности. Это тоже централизованное решение на уровне Министерства науки и образования. Более того, очень многие ребята поняли, что поступление через олимпиады технически более простое. Очень много мест, именно бюджетных, занимают олимпиадники. Ребятам, даже написавшим ЕГЭ на 100 баллов, поступить в топовые вузы на некоторые специальности оказывается просто невозможно».

Ранее на трудности при переходе в старшую школу стали массово жаловаться девятиклассники и их родители. Как писали СМИ, учителя уговаривали подростков поступать в колледжи, а тех, кто отказывался, не переводили в 10-й класс, ссылаясь на низкие баллы ОГЭ.

Егор Парфенов