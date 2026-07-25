Приемная кампания обновила правила

Родители абитуриентов жалуются на сложности при поступлении в вузы. Проблемы возникают даже у тех, кто сдал ЕГЭ с отличными результатами — от 240 баллов за три предмета. Этого оказывается недостаточно для зачисления на бюджет в престижные вузы страны. Всему виной большое количество абитуриентов-олимпиадников или льготников, которые имеют приоритет при зачислении, говорят собеседники “Ъ FM”. Из-за этого даже ученики с максимальным количеством баллов по ЕГЭ могут оказаться в лучшем случае в конце списка. А 25 июля — последний день для подачи документов. Окончательные результаты конкурса будут размещены на сайтах университетов и на портале «Госуслуги» 27 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

При поступлении стресса добавили и технические сбои, рассказала мама Ольга Креславская:

«К сложностям, с которыми мы столкнулись, я была готова. Не во всех вузах сразу учли наши индивидуальные достижения, которые дают дополнительные баллы при поступлении. Только примерно через неделю все данные отобразились корректно. Нам объяснили, что проблема связана с тем, что системы пока не полностью синхронизированы: документы подаются через "Госуслуги", затем передаются в вуз, где часть информации не отображается автоматически, поэтому ее приходится вносить вручную и снова отправлять в систему. Но все это время с нами поддерживали связь по электронной почте.

Мы поступаем на техническое направление, связанное с физикой, которое сейчас востребовано государством. Во всех вузах, куда мы подали документы, достаточно бюджетных мест — это не два, не три и не пять мест.

Что касается олимпиадников, то речь идет прежде всего о самых престижных вузах, куда стремятся поступить все победители олимпиад. Именно они в основном и занимают бюджетные места. Но таких вузов в стране немного — в первую очередь это Москва и Санкт-Петербург, возможно, еще несколько крупных университетов в Сибири».

В начале года глава Минобрнауки Валерий Фальков обьявил, что в российских вузах сократили 47 тыс. платных мест. Это примерно 13% от общего числа. В основном изменения затронули направления «экономика», «реклама» и «связи с общественностью», а также «юриспруденция». Кроме того, в 2026 году увеличилось количество школьников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов — до почти 9 тыс. человек, заявили в Рособрнадзоре. Поэтому конкуренция действительно выросла. Но в основном это касается управленческих и гуманитарных направлений в лучших вузах страны, рассказал основатель образовательного проекта VvuzZ Дмитрий Бураков:

«Каждый год в топовых вузах идет очень высокий конкурс на бюджетные места. Туда стремятся поступить льготные категории абитуриентов, поступающие по особым и отдельным квотам, победители олимпиад, а также выпускники с максимально высокими баллами — 300 и более с учетом индивидуальных достижений.

В обычных, нетоповых вузах олимпиадников может не быть годами. Поэтому родителей, которые вложили большие силы и средства в подготовку ребенка, можно понять. Когда абитуриент набирает 297–300 баллов, а с учетом индивидуальных достижений — и больше 300, ему бывает обидно, если он не проходит из-за того, что часть мест занята поступающими по льготам или квотам. То же самое касается ситуации, когда значительную часть бюджетных мест в ведущих вузах занимают победители олимпиад.

Такие споры возникают практически каждую приемную кампанию. Поэтому очень важно заранее понимать, как устроен конкурс в конкретном вузе, какие существуют квоты и сколько мест выделено по каждой категории.

При этом распространенное мнение о том, что дети участников СВО занимают практически все бюджетные места, не соответствует действительности. Тем не менее эта тема регулярно становится предметом бурных обсуждений, потому что она очень чувствительна для абитуриентов и их родителей».

На прошлой неделе Минпросвещения анонсировало ужесточение правил для участников всероссийской олимпиады школьников. Победителям и призерам могут запретить проходить на муниципальный, региональный и заключительный этапы за заслуги прошлых лет. В 2026 году дипломы получили 4 тыс. школьников. При этом всего аттестаты за 11 класс получили примерно 650 тыс. человек. Помимо олимпиадников, бесплатно учиться имеют право те, кто поступает по квоте. Но они могут занять не больше 20% от всех бюджетных мест, отмечает образовательный эксперт и автор проекта Grand Exam Арсений Филин:

«В этом году изменился порядок распределения бюджетных мест. Если после приема по особой квоте — для абитуриентов с инвалидностью — и целевой квоте остаются свободные места, они теперь в первую очередь переходят в отдельную квоту — для детей военнослужащих. Еще два-три года назад эти места возвращались в общий конкурс. Кроме того, некоторые вузы увеличивают отдельную квоту: вместо обязательных 10% принимают по ней до 20% абитуриентов. Министерство такие инициативы поддерживает.

Изменения коснулись и платного приема. Для неприоритетных направлений — юриспруденции, экономики, журналистики и других — министерство теперь ограничивает количество коммерческих мест. Раньше вузы сами определяли объем платного набора.

Это приведет к росту конкурса и, вероятно, стоимости обучения».



Кроме того, с прошлого года на многие «неприоритетные» направления нельзя взять образовательный кредит. Льготный заем с господдержкой под 3% сохранился для инженерных, IT, медицинских, педагогических и других важных для экономики сфер.

Ангелина Зотина