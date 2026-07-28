Режиссер «Призраков дома на холме» напишет сценарий к экранизации Warhammer 40,000

Американский режиссер хорроров Майк Флэнаган напишет сценарий к фильму по мотивам вселенной настольной игры Warhammer 40,000, который продюсирует актер Генри Кавилл. Об этом сообщает профильное издание Collider со ссылкой на финансовый отчет Games Workshop, владеющей правами на игру.

По данным Collider, Майк Флэнаган уже работал над черновой версией проекта, а в скором времени должен приступить к написанию сценария. Режиссер известен работой в жанре ужасов. Он снял «Призраков дома на холме», «Жизнь Чака», «Призраков усадьбы Блай», а также фильм «Доктор Сон» с Юэном Макгрегором в главной роли.

Кроме того, к работе над проектом присоединится United Artists — одна из старейших американских кинокомпаний, которая возобновила работу в 2024 году, будучи купленной Amazon. Чем она будет заниматься, пока неизвестно.

Генеральный директор Games Workshop также подтвердил, что вовлеченным остается и сам Генри Кавилл. Amazon Prime Video и Games Workshop согласовали экранизацию игры в конце 2022 года. Актер лично убедил разработчика позволить ему поработать над проектом, поскольку является давним поклонником вселенной Warhammer 40,000. Американские СМИ предполагают, что он же может исполнить главную роль.

С тех пор ни Amazon, ни Games Workshop почти не сообщают никаких деталей об экранизации. Как писало Variety, стороны согласовали концептуальную основу проекта только в 2024 году.