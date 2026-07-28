Ариана Гранде судится с хакерами из-за кражи музыки и видео

Певица и актриса Ариана Гранде подала в суд в Лос-Анджелесе на хакеров, которые, по ее словам, украли еще не выпущенную музыку, а также студийные фото и видео и продали или опубликовали их онлайн. Об этом сообщили СМИ, включая The Variety и BBC.

В иске, поданном госпожой Гранде, говорится, что, в частности, в 2023 году хакеры взломали компьютеры нескольких фотографов и продюсеров, с которыми она работала, и украли 45 еще не выпущенных песен, затем опубликовав их в интернете. «С моего музыкального дебюта в 2011 году произошли сотни таких утечек»,— заявила она.

Ранее госпожа Гранде уже заявляла о желании привлечь к ответственности хакеров, которые крадут и выкладывают в интернете еще не изданную музыку. Ее адвокаты сообщили, что она начала процесс, чтобы выяснить личность хакеров, совершивших эти взломы.

Яна Рождественская