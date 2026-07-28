Экс-капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон перейдет в «Челси»

Лондонский футбольный клуб «Челси» договорился об условиях контракта с английским полузащитником Джорданом Хендерсоном. Об этом в социальной сети X сообщил журналист Фабрицио Романо.

До лета 2027 года у 36-летнего игрока действует контракт с «Брентфордом», однако клуб готов его отпустить без компенсации. В прошлом сезоне он забил один гол и отдал три результативные передачи в 34 матчах за команду. С 2011 по 2023 год полузащитник выступал за «Ливерпуль», вместе с которым завоевал восемь трофеев, в том числе выиграл чемпионат Англии и Лигу чемпионов.

Также Фабрицио Романо сообщил, что «Челси» работает над трансфером 35-летнего английского нападающего «Брайтона» Дэнни Уэлбека. Прошедший сезон Английской премьер-лиги стал для него лучшим в карьере — форвард забил 13 голов. Вместе с «Манчестер Юнайтед», воспитанником которого он является, игрок стал чемпионом страны и победителем клубного чемпионата мира.

В первом туре нового сезона «Челси» на выезде сыграет с «Фулхэмом». В июне главным тренером команды стал Хаби Алонсо.

Арнольд Кабанов