Экс-капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон перейдет в «Челси»
Лондонский футбольный клуб «Челси» договорился об условиях контракта с английским полузащитником Джорданом Хендерсоном. Об этом в социальной сети X сообщил журналист Фабрицио Романо.
До лета 2027 года у 36-летнего игрока действует контракт с «Брентфордом», однако клуб готов его отпустить без компенсации. В прошлом сезоне он забил один гол и отдал три результативные передачи в 34 матчах за команду. С 2011 по 2023 год полузащитник выступал за «Ливерпуль», вместе с которым завоевал восемь трофеев, в том числе выиграл чемпионат Англии и Лигу чемпионов.
Также Фабрицио Романо сообщил, что «Челси» работает над трансфером 35-летнего английского нападающего «Брайтона» Дэнни Уэлбека. Прошедший сезон Английской премьер-лиги стал для него лучшим в карьере — форвард забил 13 голов. Вместе с «Манчестер Юнайтед», воспитанником которого он является, игрок стал чемпионом страны и победителем клубного чемпионата мира.
В первом туре нового сезона «Челси» на выезде сыграет с «Фулхэмом». В июне главным тренером команды стал Хаби Алонсо.
Джордан Хендерсон, прежде чем перейти в «Брентфорд» в 2025 году, играл за нидерландский «Аякс» с 2024 года, куда перешел после расторжения контракта с саудовским «Аль-Иттифаком». До этого, с 2011 по 2023 год, он был игроком «Ливерпуля». В течение карьеры его часто рассматривали как важного игрока для клуба и сборной.
«Челси» в последние годы отличался беспрецедентными тратами на трансферы после смены владельца с Романа Абрамовича на консорциум во главе с Тоддом Бёли. Клуб потратил более €1,2 млрд на новых игроков за три года, при этом результаты команды были нестабильными. Например, в 2022/2023 сезоне «Челси» финишировал на 12-м месте в лиге, а в следующем сезоне хотя и вышел в еврокубки, но был далек от Лиги чемпионов. Новый сезон, например, начался с домашнего поражения от «Манчестер Сити» со счетом 0:2.