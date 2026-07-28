Водителю врезавшегося в дерево московского автобуса стало плохо за рулем

Водитель рейсового автобуса, попавшего в ДТП на юге Москвы, потерял управление транспортным средством из-за ухудшения состояния здоровья. Об этом сообщил столичный Дептранс.

«Водитель автобуса не справился с управлением и совершил наезд на дерево из-за кратковременного ухудшения здоровья», — заявили в департаменте.

Там заверили, что водитель Александр Трофименко перед выходом на смену прошел медосмотр, прежде не имел взысканий из-за нарушений. Стаж вождения — 29 лет.

ДТП произошло на улице Академика Миллионщикова. Пострадали, по предварительным данным, 17 человек. В «Мосгортрансе» пообещали помочь пассажирам оформить документы для получения страховых выплат.