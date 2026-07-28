Водителю врезавшегося в дерево московского автобуса стало плохо за рулем
Водитель рейсового автобуса, попавшего в ДТП на юге Москвы, потерял управление транспортным средством из-за ухудшения состояния здоровья. Об этом сообщил столичный Дептранс.
«Водитель автобуса не справился с управлением и совершил наезд на дерево из-за кратковременного ухудшения здоровья», — заявили в департаменте.
Там заверили, что водитель Александр Трофименко перед выходом на смену прошел медосмотр, прежде не имел взысканий из-за нарушений. Стаж вождения — 29 лет.
ДТП произошло на улице Академика Миллионщикова. Пострадали, по предварительным данным, 17 человек. В «Мосгортрансе» пообещали помочь пассажирам оформить документы для получения страховых выплат.
Случаи, когда водителям автобусов становится плохо за рулем, приводя к ДТП, происходят в разных городах России, что подчеркивает системность подобных инцидентов. Например, в октябре 2024 года в Санкт-Петербурге водитель автобуса №3 на Малой Морской улице потерял сознание, предположительно, из-за инфаркта, что вызвало столкновение с припаркованными автомобилями. Этот случай, как и текущий, произошел после прохождения водителем предрейсового медицинского освидетельствования.
Прокуратура регулярно проводит проверки после таких инцидентов, фокусируясь на соблюдении законодательства о пассажирских перевозках и охране труда водителей. Это включает контроль за прохождением медицинских осмотров и соблюдением режима труда и отдыха. Например, после ДТП в Ярославле в 2023 году, где водитель врезался в ограждение и дерево, прокуратура проверяла исполнение требований законодательства и вопросы охраны труда водителей транспортного предприятия.