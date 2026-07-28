В Москве автобус врезался в дерево, пострадали 17 человек

На юге Москвы рейсовый автобус врезался в дерево. В результате пострадали 17 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. По словам собеседника агентства, 10 пострадавших, включая детей, доставили в ГКБ имени С. С. Юдина. Остальных пока осматривают медики скорой помощи.

В столичной Госавтоинспекции уточнили, что ДТП произошло в районе дома 1 на улице Академика Миллионщикова. «Водитель автобуса не справился с управлением и совершил наезд на препятствие (дерево)», — заявили в ведомстве.

В Мосгортрансе рассказали, что пострадавшим помогут оформить документы для получения страховых выплат. Сейчас специалисты связываются с пассажирами.