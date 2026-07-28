На Мальорке 25 тыс. человек вышли на протесты против засилья туристов на острове

В городе Пальма-де-Мальорка прошла масштабная акция протеста против массового туризма на остров, в ней приняло участие около 25 тыс. человек. Полиция применила против протестующих резиновые пули и дубинки. Об этом написали The Telegraph и Majorca Daily Bulletin.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В Пальма-де-Мальорка (Испания) прошли демонстрации против массового туризма Фото: Francisco Ubilla / Reuters Фото: Francisco Ubilla / Reuters Фото: Francisco Ubilla / Reuters Фото: Francisco Ubilla / Reuters Фото: Francisco Ubilla / Reuters Фото: Francisco Ubilla / Reuters Следующая фотография 1 / 6 В Пальма-де-Мальорка (Испания) прошли демонстрации против массового туризма Фото: Francisco Ubilla / Reuters Фото: Francisco Ubilla / Reuters Фото: Francisco Ubilla / Reuters Фото: Francisco Ubilla / Reuters Фото: Francisco Ubilla / Reuters Фото: Francisco Ubilla / Reuters

После официальной части протеста, в ходе которой его лидеры зачитали манифест, протестующие пошли в сторону парка Парк-де-ла-Мар. На пути к нему они были остановлены полицией, что привело к столкновениям. Некоторые протестующие бросали в полицейских различные предметы, в том числе пластиковые бутылки. Газета сообщила со ссылкой на данные местной полиции, что восемь человек получили травмы, из них двое были госпитализированы, один участник протестов арестован.

Как написал Majorca Daily Bulletin, управление полиции уже пообещало провести проверку действий своих сотрудников и оценить, применили ли они излишнюю силу.

Это не первые протесты против массового туризма под лозунгом «Мальорка на грани». Местные жители, как и в других центрах туризма, заявляют об избыточном количестве приезжающих на остров путешественников. В 2025 году Мальорку, население которой составляет менее 1 млн человек, посетило более 13 млн туристов.

Яна Рождественская