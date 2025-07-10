«Чрезмерный наплыв туристов стал критической точкой для многих местных жителей»

В последнее время в ряде стран прокатилась волна протестов против чрезмерного наплыва туристов. Американские, европейские и азиатские СМИ анализируют причины возмущения местных жителей и задаются вопросом о возможных последствиях происходящего.

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South China Morning Post (Гонконг, специальный административный район КНР)

Бали стал вторым по численности населения островом в мире из-за притока туристов

На остров ежедневно прибывает более 60 тыс. туристов, и местные жители жалуются на перенаселение и нехватку жилья. Такая популярность выгодна для бизнеса — по данным газеты The Jakarta Post, более половины экономики Бали зависит от туристов. Но для местных жителей она становится бедой, поскольку они считают, что чрезмерный туризм отрицательно влияет на качество их жизни.

Житель Денпасара Вахьюни рассказал, что ему стало просто нечем дышать в родном городе. «Плотность населения на Бали — серьезная проблема для меня, как жителя деревни, который хочет чувствовать себя комфортно в своей среде»,— сообщил 41-летний мужчина и добавил, что избыточный туризм не является единственной проблемой. Другие индонезийцы приезжают на остров на заработки, что также ведет к росту плотности населения.

Почему протестующие в Мехико возмущаются теми, кто работает в дистанционном режиме?

Рукописными плакатами и граффити протестующие ясно выразили свое возмущение наплывом иностранцев, недавно обосновавшихся в Мехико: «Гринго, убирайтесь домой!» «Говори по-испански или умри!» «Джентрификация — это колонизация!». Напряженность из-за наплыва релокантов нарастала уже некоторое время.

Иностранные удаленные работники начали массово переезжать в Мехико во время пандемии коронавируса, селясь преимущественно в центральных районах с удобными для пешеходов зонами.

К большому неудовольствию многих старожилов, эти районы превратились в бастионы, где в некоторых кафе уже больше говорят по-английски, чем по-испански, и где появились коворкинг-пространства, студии пилатеса, специализированные продуктовые магазины и бутики одежды, рассчитанные на недавно прибывших. Еще до протестов против иностранцев некоторые жители Мехико выражали недовольство притоком богатых иммигрантов. В 2022 году на стенах зданий начали появляться плакаты с надписями: «Новичок в городе?» «Работаешь удаленно?». Затем приезжих стали изображать в виде чумы. В начале текущего года на улицах появилась новая волна ксенофобских плакатов, обвиняющих иностранцев в джентрификации. Ответственность за это взяла на себя группа «Мексиканцы в защиту нации».

Протесты против туризма не новы. Они происходили и в Древнем Риме, и в Англии XIX века и после Второй мировой войны

Этим жарким европейским летом антитуристические протесты попали в заголовки газет — от Барселоны до Венеции, от Майорки до Канарских островов. Однако беспорядки не ограничиваются Европой. В пятницу в Мехико мирные протесты против чрезмерного туризма и джентрификации... Ранее в этом году Совет по туризму Японии призвал австралийцев отказаться от Токио и Киото (где туристов обвиняют в домогательствах к гейшам) в пользу менее популярных направлений. Туристов также критиковали за неподобающее поведение в Антарктиде и на Бали (где туризм составляет 60–70% ВВП).

Этот год стал важной вехой: впервые протесты были скоординированы общественными активистами по всему континенту. Местные жители прибегали к антитуристическим граффити в Афинах, атакам с водяными пистолетами в Италии, Португалии и Испании и водному параду против круизных лайнеров в Венеции. Распространенные жалобы — это перенаселенность, недоступность жилья и ущерб окружающей среде и природным ресурсам.

В других частях мира также вызывают беспокойство несбалансированная политика в сфере туризма, невнимательность туристов и спекуляции недвижимостью.

Оглядываясь назад, можно сказать, что термин «антитуризм» может быть неточным. Местные сообщества не обязательно выступают против туристов и туризма. Они выступают против невежливых туристов, ориентированной на рост туриндустрии и правительств, которые не могут эффективно управлять туризмом в интересах местных жителей. Уже давно стало ясно, что нам нужно добиваться большего, и уставшие от этого местные сообщества берут ситуацию в свои руки.

Туристы разрушают Европу? Как сопротивляются местные жители

Лето 2025 года может войти в историю как сезон, когда Европа выступила против туризма. Местные жители, не имеющие возможности пройти по забитым улицам Барселоны, обстреливали посетителей из водных пистолетов. Тысячи людей вышли на марш с требованием положить конец массовому туризму на испанском острове Майорка. Жители Генуи провели парад из картонного океанского лайнера по узким улочкам итальянского города в знак протеста против сезонного затопления, вызванного круизными лайнерами. В Париже протест сотрудников Лувра против переполненности галерей музея привел к тому, что толпы разгневанных посетителей были заблокированы. Главный свадебный прием Джеффа Безоса был перенесен из центра Венеции после того, как демонстранты с плакатами «Спасите Венецию от Безоса» пожаловались на то, что грандиозная свадьба главы Amazon с Лорен Санчес захлестнула город.

Фотогалерея Венеция против свадьбы Безоса Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография На время «свадьбы века» Венеция обзавелась еще одной достопримечательностью

На фото: участники арт-коллектива Konn Artiss с манекеном в виде Джеффа Безоса Фото: Click News / Handout / Reuters Протестующие отправили чучело основателя Amazon Джеффа Безоса в свободное плавание Фото: Click News / AP «Долларовый» манекен на площади Святого Марка Фото: Click News / Handout / Reuters Основатель Amazon Джефф Безос был вынужден перенести свадьбу подальше от центра города из-за протестов Фото: Click News / Handout / Reuters Венецианцы заявляют, что город превращается в «декорацию для миллиардеров» Фото: Click News / Handout / Reuters На фоне протестов Джефф Безос объявил, что гости свадьбы вместо подарков молодоженам сделают пожертвования в местные фонды Фото: Yara Nardi / Reuters На площади Святого Марка развернут баннер: «Если вы можете арендовать Венецию для свадьбы, вы можете платить больше налогов» Фото: Yara Nardi / Reuters Протестующие около баннера с изображением миллиардера Фото: Yara Nardi / Reuters Жители Венеции также недовольны тем, что «свадьба века» нанесет ущерб экологии города и вызовет большую нагрузку на городское хозяйство Фото: Manuel Silvestri / File Photo / Reuters Баннер экоактивистов движения Extinction Rebellion перед собором Святого Марка Фото: Luigi Costantini / AP Чучело Джеффа Безоса на плоту из коробок Amazon Фото: Click News / Handout / Reuters Туристы у манекена, сидящего на коробке Amazon Фото: Click News / Handout / Reuters Следующая фотография 1 / 12 На время «свадьбы века» Венеция обзавелась еще одной достопримечательностью

На фото: участники арт-коллектива Konn Artiss с манекеном в виде Джеффа Безоса Фото: Click News / Handout / Reuters Протестующие отправили чучело основателя Amazon Джеффа Безоса в свободное плавание Фото: Click News / AP «Долларовый» манекен на площади Святого Марка Фото: Click News / Handout / Reuters Основатель Amazon Джефф Безос был вынужден перенести свадьбу подальше от центра города из-за протестов Фото: Click News / Handout / Reuters Венецианцы заявляют, что город превращается в «декорацию для миллиардеров» Фото: Click News / Handout / Reuters На фоне протестов Джефф Безос объявил, что гости свадьбы вместо подарков молодоженам сделают пожертвования в местные фонды Фото: Yara Nardi / Reuters На площади Святого Марка развернут баннер: «Если вы можете арендовать Венецию для свадьбы, вы можете платить больше налогов» Фото: Yara Nardi / Reuters Протестующие около баннера с изображением миллиардера Фото: Yara Nardi / Reuters Жители Венеции также недовольны тем, что «свадьба века» нанесет ущерб экологии города и вызовет большую нагрузку на городское хозяйство Фото: Manuel Silvestri / File Photo / Reuters Баннер экоактивистов движения Extinction Rebellion перед собором Святого Марка Фото: Luigi Costantini / AP Чучело Джеффа Безоса на плоту из коробок Amazon Фото: Click News / Handout / Reuters Туристы у манекена, сидящего на коробке Amazon Фото: Click News / Handout / Reuters Смотреть

Поскольку число людей, путешествующих в целях отдыха, возвращается к допандемическому уровню, места, которые всегда привлекали множество посетителей, переживают «чрезмерный туризм» — критическая точка, за которой повседневная жизнь становится невыносимой для местных жителей.

Шесть новых правил для туристов на Майорке: остров «не приветствует отдыхающих»

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Британских туристов предупреждают, что этим летом они могут не получить ожидаемого теплого приема, особенно на Майорке, где напряженность между местными жителями и гостями достигает пика. Эксперты говорят, что отношения острова с отдыхающими испытывают серьезное давление: повсюду появляются фальшивые знаки «пляж закрыт», проходят массовые протесты и растут призывы к ограничению туризма.

Только в апреле аэропорт Пальмы принял 1,1 млн иностранцев, что на 12,9% больше, чем годом ранее. Самый быстрый рост числа прибытий зафиксирован на Балеарских островах в Испании. В июне тысячи местных жителей вышли на улицы, требуя ужесточения контроля. Протестующие из движения Menys Turisme, Mes Vida («Меньше туризма, больше жизни») держали плакаты с надписью: «Мы хотим вернуть наш остров».

Подготовили Алена Миклашевская, Евгений Хвостик