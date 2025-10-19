Все, что нажито следствием, оказалось под следствием

В Перовском райсуде Москвы началось рассмотрение уголовного дела бывшего замминистра внутренних дел Дагестана—начальника следственного управления республиканского МВД Руфата Исмаилова и шести других фигурантов, обвиняемых в получении или даче многомиллионных взяток. Большинство подсудимых признают свою вину, лишь господин Исмаилов утверждает, что стал жертвой оговора со стороны недобросовестных предпринимателей. Покрыть ущерб по делу планируется за счет активов, арестованных у фигурантов.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Руфат Исмаилов утверждает, что сам взятки не брал, а от подчиненных — тем более

По версии Главного следственного управления (ГСУ) СКР, получать взятки на системной основе Руфат Исмаилов и его заместитель Далгат Абдулгапуров решили еще в октябре 2020 года. Их предполагалось брать за невозбуждение либо прекращение уголовных дел или переквалификацию обвинения на менее тяжкие статьи Уголовного кодекса. Причем в коррупционных схемах участвовали не только руководители дагестанского следствия, но их подчиненные.

Пробным шаром стал эпизод, связанный с махачкалинским застройщиком, от которого злоумышленники в погонах «за общее покровительство» вначале получили 2,5 млн руб. Затем полковники МВД предупредили бизнесмена, что им нужны две квартиры.

В итоге, чтобы не оказаться в СИЗО, строитель, к которому были определенные вопросы, был вынужден передать стражам порядка пять квартир и 14 млн руб., которые те распределили между собой.

Получали взятки подсудимые и от лиц, занимавшихся расхищением материнского капитала, полагают в ГСУ СКР. Так, в 2022 году мошенники, причастные к хищениям порядка 30 млн руб., «откатили» им несколько миллионов за непривлечение к уголовной ответственности. Причем эти взятки офицеры получили прямо в своих служебных кабинетах.

Среди прочих выделялся эпизод с предпринимателем Фроловым из Махачкалы, которому Руфат Исмаилов со своим замом Абдулгапуровым передал 100 млн руб. для приобретения оборудования для майнинга криптовалюты. Этим бизнесом обвиняемые планировали заниматься сами или передать его знакомым.

Господин Фролов своих обязательств не выполнил и деньги не вернул, что и послужило основанием для его привлечения к уголовной ответственности за особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК). За это офицерам юстиции в СКР вменили превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК) и злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), а по остальным эпизодам обвинили в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК).

Вину бывший замминистра по следствию Исмаилов категорически не признает. «Моя роль (в преступлениях.— “Ъ”) и мои реальные действия превращены в домыслы, которые опровергаются материалами дела»,— отмечает фигурант. По его словам, никто из подчиненных, попавшихся на взятках, не дал показания, что он исполнял приказы своего руководителя. «А во время некоторых эпизодов получения взяток я вообще был в отпусках и не мог повлиять на процесс принятия решений»,— отмечает обвиняемый.

По версии бывшего замминистра, его уголовное дело — «месть и оговор со стороны лиц, находившихся под следствием», в том числе недобросовестных предпринимателей.

Остальные фигуранты признали вину в полном объеме или частично.

Бывшему замминистра, как организатору коррупционной группы, грозит до 15 лет строгого режима, штраф в размере полумиллиарда рублей и конфискация коррупционных активов. Ранее по ходатайству следствия были арестованы десятки объектов недвижимости, прежде всего земельные участки, принадлежащие обвиняемым. За счет них, очевидно, и будет покрыт ущерб.

Алексей Соковнин