Омского застройщика отправили в СИЗО за нарушение подписки о невыезде

Суд Омска изменил меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу гендиректору ООО «СПК "ДорСтрой"» Рафаелю Авеяну. «В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что Авеян в период с 1 по 5 июля самовольно, без разрешения следователя, покинул пределы РФ, выехав в Республику Армения»,— сообщили сегодня в объединенной пресс-службе судов Омской области.

Главе фирмы вменяется в вину злоупотребление полномочиями при достройке дома и пособничество должностному лицу регионального Госстройнадзора в превышении полномочий.

По информации областного управления Следственного комитета, предприниматель, действуя в составе группы, зная о том, что строительство дома на улице Перелета не завершено, подготовил документы для последующего получения разрешения на ввод его в эксплуатацию. На объекте, говорится в деле, не был выполнен ряд важных строительно-монтажных работ, предусмотренных проектом, без которых невозможно безопасное проживание граждан.

Илья Николаев