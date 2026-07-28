Победитель Евро-2020 Роберто Манчини вновь возглавил сборную Италии

Роберто Манчини назначен на пост главного тренера сборной Италии. Об этом сообщается в социальных сетях национальной команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роберто Манчини

Фото: Stringer / Reuters Роберто Манчини

Фото: Stringer / Reuters

Условия контракта не уточняются. 61-летний Роберто Манчини сменил Дженнаро Гаттузо, который в апреле ушел в отставку после непопадания сборной на чемпионат мира.

Президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Джованни Малаго сообщил, что техническим директором команды станет Клаудио Раньери. С 11 по 27 июля эту должность занимал Паоло Мальдини. Он и его советник Леонарду уволились из-за скандала с возможным назначением Андреа Пирло на пост тренера национальной команды.

Роберто Манчини уже руководил сборной Италии (2018–2023) и привел ее к победе на чемпионате Европы 2020 года. Также команда дважды стала бронзовым призером Лиги наций. При этом итальянцы не смогли отобраться на мировое первенство 2022 года. Он покинул свой пост из-за разногласий с тогдашним главой FIGC Габриэле Гравиной по вопросу комплектования тренерского штаба. С 2023 по 2024 год специалист возглавлял сборную Саудовской Аравии.

Последним местом работы Манчини был катарский «Аль-Садд». Также он тренировал итальянские «Фиорентину», «Лацио» и «Интер», английский «Манчестер Сити», турецкий «Галатасарай» и петербургский «Зенит».

Арнольд Кабанов