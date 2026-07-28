Путин подписал указ о расширении штата вооруженных сил

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности вооруженных сил в связи с созданием военно-строительных подразделений. Этот документ стал новым этапом реформы военно-строительного комплекса, начатой Минобороны в прошлом году, и первым опубликованным нормативным актом, прямо фиксирующим воссоздание таких подразделений в составе армии. Их организационная структура и порядок включения в систему военного управления пока не раскрываются.

Указ президента, опубликованный вечером 27 июля на официальном портале правовой информации, вносит изменения в два документа, регулирующих деятельность Минобороны РФ и штатную численность вооруженных сил (ВС). Она установлена в количестве 2 426 130 человек, из которых 1 535 000 — военнослужащие. Штат увеличивается на 27 тыс. человек, из которых 25 тыс. приходится на военнослужащих и 2 тыс.— впервые с 2018 года — на гражданский персонал. В преамбуле указа говорится, что изменения вносятся «в связи с созданием в ВС РФ военно-строительных подразделений».

На расширенной коллегии ведомства в августе того года министр обороны Андрей Белоусов поставил задачу повысить эффективность комплекса, разграничить ответственность между его участниками и сократить объем незавершенного строительства за счет перехода к новой модели организации работ.

Подробнее — в материале «Ъ» «В армию вернули строителей».