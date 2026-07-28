Чем запомнился восьмой созыв Госдумы
Госдума восьмого созыва завершила свою работу: 28 июля у депутатов начались отпуска, из которых на Охотный ряд вернутся только те, кому удастся в сентябре переизбраться на новый срок. Все пять лет эта Дума проработала в особом режиме: начав с войны против коронавируса, парламентарии уже через полгода перестроились на поддержку специальной военной операции. В итоге думская пятилетка внесла много новшеств в жизнь не только простых россиян, но и самих депутатов.
За пять лет Госдума приняла 2980 федеральных законов, сообщил ее председатель Вячеслав Володин на итоговом заседании 27 июля. Почти половину внесенных законопроектов инициировали сами депутаты, а более четверти от всех принятых документов были межфракционными. По мнению спикера, это говорит о «новом качестве работы», когда, «несмотря на разность политических взглядов, интересов», депутаты «объединяются вокруг вопросов, которые волнуют людей».
Вопросов, безоговорочно волнующих всех россиян, в повестке восьмой Думы было по большому счету всего два. Ее приоритеты резко изменились менее чем через полгода после выборов-2021, когда на смену доминировавшей в течение двух лет коронавирусной теме (кстати, как раз в борьбе с COVID-19 Дума потеряла лидера ЛДПР Владимира Жириновского, с которым парламент ассоциировался у многих далеких от политики россиян) пришла специальная военная операция (СВО) и все, что с ней связано. А символическим концом пандемической эпохи стала история с правительственными законопроектами о введении «сертификатов здоровья» (QR-кодов для вакцинированных и переболевших, без которых нельзя было бы посещать общественные места). Крайне непопулярные у избирателей инициативы были сначала отложены в долгий ящик, а потом отозваны правительством.
Подробнее — в материале «Пять лет особого режима».
Госдума восьмого созыва, избранная в 2021 году, начала свою работу с организационных изменений. Было увеличено количество думских комитетов с 26 до 32, что стало максимумом за всю историю. Также возросло число заместителей у спикера Вячеслава Володина с 8 до 11. Отмечалось, что эти изменения были связаны как с появлением пятой фракции — «Новых людей», так и с необходимостью предоставить соответствующий статус избранным депутатам, среди которых было много бывших министров и губернаторов.
Несмотря на конституционное большинство у «Единой России» в VIII созыве, половина комитетов была отдана представителям оппозиционных партий. На первом заседании была отмечена важность обеспечения политической стабильности перед выборами президента в 2024 году. Законодательная работа Госдумы VIII созыва была сфокусирована на реализации послания президента, достижении целей национального развития и обеспечении целей СВО, что привело к беспрецедентной парламентской консолидации и принятию 2980 федеральных законов.