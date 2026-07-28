Суд отклонил иск Федора Емельяненко на 13 млн рублей за моральный вред от книги

Останкинский суд Москвы не принял иск бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко к писательнице Анастасии Ивановой и книжному издательству «АСТ». Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

«Оставлен без движения иск Федора Емельяненко к ООО “Издательство АСТ” и Ивановой Анастасии Александровне о защите изображения и имени гражданина, защите чести, достоинства и деловой репутации, пресечении незаконного использования и взыскании убытков (упущенной выгоды) и компенсации морального вреда», — сообщили в инстанции.

Столичный суд предложил господину Емельяненко привести исковое заявление в соответствие с требованиями процессуального законодательства РФ, а также уточнить, какие требования относятся к каждому из ответчиков.

Издательство в 2025 году в серии «Звезды отечественного спорта для детей» выпустило книгу «Легенда ММА — Федор Емельяненко» автора Анастасии Ивановой (псевдоним — Аля Рогожина). На обложке разместили фото спортсмена. Федор Емельяненко говорит, что не давал издательству согласия на использование его изображения на обложке и в промоматериалах. Спортсмен требует взыскать с ответчиков 12,7 млн руб. в счет упущенной выгоды и 300 тыс.руб. компенсации морального вреда. Также он настаивает на прекращении распространения и рекламы книги.

22 июля в пресс-службе «АСТ» рассказали, что издательство после иска сняло с продажи книгу. Тираж составил 2 тыс. экземпляров.

Федор Емельяненко — бывший чемпион Pride FC (долгое время эта организация была главным конкурентом UFC), многократный победитель чемпионатов мира и России по боевому самбо. На его счету 40 побед при семи поражениях. Спортсмен завершил карьеру в феврале 2023 года.