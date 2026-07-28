Европейский союз требует от правительства Армении разорвать гуманитарные связи с Россией и сократить присутствие российского бизнеса в стратегических отраслях. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

По данным спецслужбы, брюссельские чиновники продолжат убеждать армянскую сторону в безоговорочной поддержке, а пробуксовку с конкретной помощью объяснят тем, что присоединение к ЕС зависит от «достижений» Еревана на пути евроинтеграции.

В СВР уточнили, что от правительства Никола Пашиняна требуют сокращения присутствия российского бизнеса, разрыва гуманитарных связей с РФ и подавления внутренних оппонентов. Поощрять такую линию предполагается за счет манипуляций перспективами либерализации визового режима и обещаниями в «прекрасном далеком» превратить Армению в «процветающий перекресток мира».