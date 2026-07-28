СВР: ЕС требует от Армении разорвать связи с Россией
Европейский союз требует от правительства Армении разорвать гуманитарные связи с Россией и сократить присутствие российского бизнеса в стратегических отраслях. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.
По данным спецслужбы, брюссельские чиновники продолжат убеждать армянскую сторону в безоговорочной поддержке, а пробуксовку с конкретной помощью объяснят тем, что присоединение к ЕС зависит от «достижений» Еревана на пути евроинтеграции.
В СВР уточнили, что от правительства Никола Пашиняна требуют сокращения присутствия российского бизнеса, разрыва гуманитарных связей с РФ и подавления внутренних оппонентов. Поощрять такую линию предполагается за счет манипуляций перспективами либерализации визового режима и обещаниями в «прекрасном далеком» превратить Армению в «процветающий перекресток мира».
Курс Армении на сближение с Европейским союзом, который активно продвигает премьер-министр Никол Пашинян, вызывает обеспокоенность в Москве. Российские официальные лица считают, что полноценное участие Армении в ЕАЭС (Евразийском экономическом союзе) несовместимо с движением в ЕС, поскольку это разные рынки, стандарты и правила. Более того, Россия рассматривает такую политику ЕС как попытку ослабить армяно-российские отношения.
Армения, являясь членом ЕАЭС и ОДКБ, находится в уникальной ситуации, где её евроатлантический выбор противоречит обязательствам перед партнерами в Евразии. В ответ на это Россия уже пригрозила отменой льготных условий на поставки газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов, а Дмитрий Медведев назвал стремление Армении в ЕС «приманкой в неоколониальной мышеловке». Эти шаги демонстрируют, что Россия не намерена пассивно наблюдать за изменением геополитической ориентации Армении.