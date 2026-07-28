Участок под КРТ в Тамбове ушел с торгов за 82 млн при старте 506 тысяч

Аукцион на право комплексного развития территории (КРТ) в районе домов 10 и 12 на улице Бебеля в Тамбове выиграло местное ООО «СЗ “Тамбовстрой”» Андрея Андреева. Договор с компанией заключили за 82,1 млн при начальной цене 505,5 тыс. руб. Это следует из аукционной документации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На участие в торгах подали заявки семь компаний. Липецкое ООО «Ренова» Михаила Лейбе не допустили к процедуре в связи с несоответствием требованиям Градостроительного кодекса. Все остальные компании зарегистрированы в Тамбовской области — ООО «СЗ “Домстройсервис”» Романа Есикова, ООО «СЗ “Новый квартал”» Романа Карданиса и Александра Зимнухова, ООО «СЗ “Мегастрой”» Аллы Крыковой и Юрия Букарева, ООО «СЗ “Строимперия”» Юрия и Бориса (Юрьевича) Букаревых, а также ООО «СЗ “Максистрой”» Дмитрия Еременко (входит в группу «Строительная компания Жупиков», контролируется экс-депутатом Госдумы Александром Жупиковым). Шаг аукциона составлял 25,3 тыс. руб.

Площадь участка под КРТ — 3,8 тыс. кв. м. Планируемый объем строительства составляет 37,8 тыс. куб. м. В рамках договора предусмотрены снос дома 10 и возведение 12-этажного многоквартирного дома. Также подрядчик должен будет обеспечить территорию инженерными сетями и реконструировать два существующих объекта коммунальной инфраструктуры: сооружения электроэнергетики протяженностью 275 м и газохимического комплекса протяженностью более 50 км. Участок также ждет обустройство улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием и благоустройство территории. Срок действия договора — до 31 декабря 2036 года.

По данным Rusprofile, ООО «СЗ “Тамбовстрой”» зарегистрировано в июле 2026 года в Тамбове для ведения деятельности заказчика-застройщика и генерального подрядчика. Уставный капитал — 30 тыс. руб. Генеральным директором является Артем Придворов, учредителем — Андрей Андреев. Последний также владеет 33% в ООО «Тамбовстройпромхолдинг» (строительство жилых и нежилых зданий) и 7% в ООО «Тзжби» (производство бетонных изделий для строительства), в которых является руководителем. Помимо этого господин Андреев выступает владельцем ООО «РСС-Центр», которое занимается деятельностью заказчика-застройщика и генерального подрядчика.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Тамбовской области» объявило электронный аукцион на право реализации третьего этапа КРТ микрорайона Волжский в Тамбове. Начальная цена контракта — 111,8 млн руб. Итоги планируют подвести 20 августа. В начале апреля право на первый этап проекта получило воронежское ООО «СЗ КРТ-1» — структура ГК «Еврострой», принадлежащей депутату Воронежской областной думы Михаилу Гусеву. Компания стала единственным участником торгов, контракт с ней заключили по стартовой цене 260,1 млн руб.

Кабира Гасанова