Axios: созданные пользователями в Claude инструменты появились в поиске Google

Некоторые приложения, инструменты и визуализации, созданные пользователями нейросети Claude и не предназначенные для публичного использования, появились в поисковой выдаче Google. Об этом сообщает американское издание Axios.

Как пишет издание, это очередной случай нарушения приватности данных, которыми пользователи делятся с нейросетями. По данным Axios, речь идет об инструментах, которыми пользователи делились с друзьями или коллегами. Ранее пользователи Reddit и X отмечали, что такие инструменты, созданные в Claude, оказываются в поисковых выдачах.

В Anthropic — разработчике Claude — заявили, что все чаты пользователей с нейросетью и другие данные конфиденциальны и не попадают в поиск. Однако, как отметили в компании, если пользователи поделились ссылками на них, то такой контент может стать общедоступным.

Пользователи часто жалуются, что их переписки и другие взаимодействия с нейросетями становятся публичными. Например, в январе стало известно, что глава Агентства кибербезопасности США загрузил конфиденциальные данные в публичную версию ChatGPT.

Яна Рождественская