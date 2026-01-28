Politico: глава Агентства кибербезопасности США загрузил конфиденциальные данные в ChatGPT

Мадху Готтумуккала — исполняющий обязанности руководителя Агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры (CISA) США — загрузил конфиденциальные документы в публично доступную версию нейросети ChatGPT. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники в Министерстве внутренней безопасности (МВБ), которому подчиняется CISA. Все материалы, загруженные в публичную версию ChatGPT, доступны разработчику и могут использоваться в ответах нейросети другим пользователям.

По данным источников, инцидент произошел летом 2025 года. Сработало несколько автоматических предупреждений о проблемах безопасности — такие предупреждения должны предотвращать слив или кражу конфиденциальных правительственных данных. По информации Politico, МВБ после раскрытия информации начало внутреннюю проверку, ее результаты неизвестны.

Среди загруженных в нейросеть данных не было отмеченных грифом секретности, но многие были помечены как документы «только для служебного пользования». Такие документы не предназначены для публичного распространения.

Как сообщают источники, после своего назначения в мае прошлого года господин Готтумуккала запросил разрешение на использование агентством публичной версии ChatGPT, что ранее было запрещено. Ранее Politico писало, что глава CISA провалил проверку на полиграфе, организованную после того, как он неоднократно требовал доступ к секретным данным.

Яна Рождественская