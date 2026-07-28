Россельхознадзор ограничил транзит свинины «Велес-Мит»

Составлено ИИ-Ассистентъ

Россельхознадзор регулярно выявляет нарушения ветеринарного законодательства и норм безопасности в различных видах продукции, включая мясную и животноводческую. Например, в 2024 году на предприятиях Тюменской области, производящих мясную продукцию, было зафиксировано 1174 нарушения при оформлении ветеринарных сопроводительных документов. В отдельных случаях недобросовестные производители указывают недостоверные сведения о сырье, как, например, Ишимский мясокомбинат, в продукции которого были обнаружены антибиотики. Служба также устанавливает факты использования сырья неизвестного происхождения, как показала проверка курского ООО «Амстердам», с аннулированием сертификатов на животноводческую продукцию.

Подобные ограничения, как временный запрет на ввоз и транзит мясной продукции «Велес-Мит», Россельхознадзор вводил и в отношении других стран и производителей. Так, в январе 2025 года был введен запрет на ввоз животноводческой продукции со всей территории ЕС из-за угрозы распространения ящура. Также Россельхознадзор вводил ограничения на поставки ряда товаров из Армении, объясняя это нарушениями качества и безопасности продукции, а не политикой. Контроль экспорта из Белоруссии также находится под пристальным вниманием ведомства, которое ранее сообщало о временных ограничениях на ввоз продукции из этой страны.