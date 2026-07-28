Россельхознадзор ограничил транзит свинины «Велес-Мит»
Россельхознадзор сообщил о временных ограничениях на ввоз и транзит мясной продукции белорусского производителя «Велес-Мит». С 28 июля приостановлена выдача ветеринарных сертификатов для продукции «Велес-Мит».
Причиной ограничений стало пресечение ввоза 43,6 тонны свиного шпика, следовавшего транзитом в Казахстан по поддельному ветеринарному сертификату. У службы возникли сомнения в происхождении сырья — по данным белорусской ветсистемы, оно поступило предположительно из Дании.
В продукции предприятия ранее неоднократно выявляли нарушения: остатки антибиотиков (сульфаметазин, азитромицин, тулатромицин), а также листерии и бактерии группы кишечной палочки.
Россельхознадзор регулярно выявляет нарушения ветеринарного законодательства и норм безопасности в различных видах продукции, включая мясную и животноводческую. Например, в 2024 году на предприятиях Тюменской области, производящих мясную продукцию, было зафиксировано 1174 нарушения при оформлении ветеринарных сопроводительных документов. В отдельных случаях недобросовестные производители указывают недостоверные сведения о сырье, как, например, Ишимский мясокомбинат, в продукции которого были обнаружены антибиотики. Служба также устанавливает факты использования сырья неизвестного происхождения, как показала проверка курского ООО «Амстердам», с аннулированием сертификатов на животноводческую продукцию.
Подобные ограничения, как временный запрет на ввоз и транзит мясной продукции «Велес-Мит», Россельхознадзор вводил и в отношении других стран и производителей. Так, в январе 2025 года был введен запрет на ввоз животноводческой продукции со всей территории ЕС из-за угрозы распространения ящура. Также Россельхознадзор вводил ограничения на поставки ряда товаров из Армении, объясняя это нарушениями качества и безопасности продукции, а не политикой. Контроль экспорта из Белоруссии также находится под пристальным вниманием ведомства, которое ранее сообщало о временных ограничениях на ввоз продукции из этой страны.