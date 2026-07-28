Дело рэпера D4vd об убийстве 14-летней девочки отправили в суд

Судья в Лос-Анджелесе постановила предать суду рэпера D4vd (настоящее имя — Дэвид Энтони Берк) по делу об убийстве 14-летней Селесты Ривас Эрнандес, сообщает CNN. Ее расчлененное тело было обнаружено в багажнике Tesla рэпера в сентябре прошлого года.

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Решение принято по итогам пятидневных предварительных слушаний. Во время них окружной прокурор Лос-Анджелеса заявила, что Берк манипулировал несовершеннолетней, вступил с ней в интимные отношения, а впоследствии расправился, чтобы избежать разоблачения. Судья сочла, что обвинение доказало свою позицию по всем пунктам.

Сам певец, который успел выступить на фестивале Coachella и на шоу Джимми Киммела, своей вины в убийстве не признает. Судья оставила его под стражей без права освобождения под залог и назначила официальное предъявление обвинений на 31 августа. После этого в течение 60 дней будет назначена дата самого процесса.

Екатерина Наумова