Рэпер D4vd не признал себя виновным в убийстве 14-летней девочки

Американский музыкант D4vd (настоящее имя Дэвид Берк) не признал себя виновным в убийстве Селесты Ривас Эрнандес, тело которой было обнаружено в его автомобиле в прошлом году, сообщает Associated Press. Судебное заседание прошло 20 апреля в Лос-Анджелесе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дэвид Берк в зале суда

Фото: Ted Soqui / Pool Photo / AP Дэвид Берк в зале суда

21-летний певец обвиняется в убийстве первой степени, развратных действиях в отношении лица младше 14 лет и надругательстве над телом. Его адвокат заявил о невиновности по всем пунктам обвинения. Суд оставил обвиняемого под стражей без права на залог.

На пресс-конференции полиция и прокуратура назвали это дело «худшим кошмаром для родителей». Утверждается, что D4vd убил Селесту Ривас Эрнандес, чтобы защитить свою карьеру после того, как она пригрозила сообщить об их сексуальных отношениях, начавшихся, когда оба были несовершеннолетними. Дебютный альбом певца был выпущен через два дня после того, как ее в последний раз видели живой.

Екатерина Наумова