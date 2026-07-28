Против «Алтайхолода» возбуждено дело о невыплате зарплаты

Возбуждено уголовное дело в отношении барнаульского ООО «Алтайхолод» по факту невыплаты заработной платы (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) в размере более 20 млн руб. Решение принято по итогам проверки исполнения компанией трудового законодательства, сообщила прокуратура Алтайского края.

Как установило надзорное ведомство, задолженность предприятия перед работниками образовалась в период с 1 апреля по 5 июня этого года.

За невыплату заработной платы в установленный срок директор «Алтайхолода» привлечен к административной ответственности (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ).

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Алтайхолод» с июня 2026 года находится в стадии ликвидации, как и его владелец АО «Русский холод».

Михаил Кичанов