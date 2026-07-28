Лайнер Astoria Grande удалил Сочи из маршрута из-за атак на суда в Черном море
Круиз лайнера Astoria Grande по маршруту Сочи — Стамбул — Сочи, запланированный на 28 июля, отменен. Пассажиров предыдущего рейса, стартовавшего 18 июля в сочинском порту, высадили в Анталье. Гостей круиза доставят в Россию самолетом, пишет «Ъ-Сочи».
Судовладелец и генеральный агент по продажам «Судоходная компания "Аквилон"» сообщила, что 26 июля от портовых властей поступило уведомление о признании плавания в восточной части Черного моря опасным. Капитан лайнера принял решение не возвращаться в Сочи. В итоге маршрут «Сочи — Стамбул — Родос — Миконос — Санторини — Волос — Амасра — Сочи» был изменен на «Сочи — Стамбул — Родос — Миконос — Санторини — Волос — Бодрум — Анталья». Следующий рейс, который должен был начаться сегодня в российском порту, соответственно, выполнить не смогли.
Информацию о маршрутах круизов и мерах поддержки пассажиров разместят на сайте не позднее 1 августа, отметили в пресс-службе Astoria Grande.
В 2023 году круизный лайнер Astoria Grande уже сталкивался с проблемами изменения маршрутов. Так, порт Батуми был исключен из маршрутов после акций протеста активистов, считающих, что пребывание лайнера с российскими туристами противоречит санкциям в отношении РФ. Администрация порта Стамбула также не пускала Astoria Grande для швартовки, из-за чего лайнер возвращался в Сочи, а пассажирам приходилось менять планы.
Проблемы с навигацией в Черном море затрагивают и другие суда. Например, круизы на пассажирском теплоходе «Князь Владимир» были прекращены из-за военной угрозы для гражданского судоходства. Запуск паромного сообщения между Сочи и Трабзоном также неоднократно переносился из-за погодных условий, неготовности портовой инфраструктуры и необходимости разъяснения положений указа президента России о заходе иностранных судов.