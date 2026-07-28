Лайнер Astoria Grande удалил Сочи из маршрута из-за атак на суда в Черном море

Круиз лайнера Astoria Grande по маршруту Сочи — Стамбул — Сочи, запланированный на 28 июля, отменен. Пассажиров предыдущего рейса, стартовавшего 18 июля в сочинском порту, высадили в Анталье. Гостей круиза доставят в Россию самолетом, пишет «Ъ-Сочи».

Судовладелец и генеральный агент по продажам «Судоходная компания "Аквилон"» сообщила, что 26 июля от портовых властей поступило уведомление о признании плавания в восточной части Черного моря опасным. Капитан лайнера принял решение не возвращаться в Сочи. В итоге маршрут «Сочи — Стамбул — Родос — Миконос — Санторини — Волос — Амасра — Сочи» был изменен на «Сочи — Стамбул — Родос — Миконос — Санторини — Волос — Бодрум — Анталья». Следующий рейс, который должен был начаться сегодня в российском порту, соответственно, выполнить не смогли.

Информацию о маршрутах круизов и мерах поддержки пассажиров разместят на сайте не позднее 1 августа, отметили в пресс-службе Astoria Grande.