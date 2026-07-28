Челябинский ломбард обязали убрать информацию о круглосуточном режиме работы

Челябинское УФАС России выдало предупреждение ООО «Ломбард Рантье», обязав организацию удалить сведения о круглосуточном режиме работы. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

С заявлением в службу обратился Банк России. Выяснилось, что на фасадах зданий компании указана информация о круглосуточном режиме работы, хотя это незаконно. Данные могут вводить потенциальных клиентов в заблуждение, подчеркивают в ведомстве, и организация нарушает закон о защите конкуренции. Челябинское УФАС России выдало компании предупреждение, чтобы ломбард до 27 августа удалил или заменил спорную информацию. Если компания этого не сделает, будет возбуждено антимонопольное дело.

Виталина Ярховска