Новым главным врачом свердловской станции переливания крови стал Андрей Тарасов

Главным врачом Свердловской областной станции переливания крови стал Андрей Тарасов, сообщили в региональном минздраве. Нового руководителя коллективу представила заместитель губернатора — министр здравоохранения Татьяна Савинова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Тарасов (слева)

Фото: Минздрав Свердловской области Андрей Тарасов (слева)

Фото: Минздрав Свердловской области

Андрей Тарасов окончил Кировскую государственную медицинскую академию по специальности «Лечебное дело» и прошел профессиональную переподготовку по направлениям «Трансфузиология» и «Организация здравоохранения и общественное здоровье». В 2009–2012 годах он работал врачом-трансфузиологом Кировского центра крови, в 2013–2016 годах занимал руководящие должности — заведующего отделением и заведующего отделом, а с 2016 по 2025 год господин Тарасов возглавлял Кировский центр крови.

«Десять лет он успешно возглавлял Кировскую станцию крови. Уверена, что под его уверенным руководством Свердловская станция переливания крови не только останется настолько же революционно крепкой и известной в регионе, но и приобретет этот статус далеко за пределами нашей области»,— отметила Татьяна Савинова.

В апреле заместитель губернатора — министр здравоохранения Татьяна Савинова сменила руководство в больнице №6 Екатеринбурга, Богдановичской центральной районной больнице (ЦРБ) и Белоярской ЦРБ.

Полина Бабинцева