Власти утвердили трех новых главврачей в Екатеринбурге, Богдановиче и Белоярском

Заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова сменила руководство в больнице №6 Екатеринбурга, Богдановичской центральной районной больнице (ЦРБ) и Белоярской ЦРБ. Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, пост главного врача в больнице областного центра заняла выпускница Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) 2014 года Ангелия Милащенко. «Несмотря на молодой возраст, она обладает внушительным управленческим опытом в системе здравоохранения Свердловской области»,— заверили в ведомстве.

По данным областного минздрава, госпожа Милащенко прошла путь от врача-терапевта до руководителя высшего звена: занимала руководящие должности в Березовской ЦГБ, специализированном центре «Обуховский» и центре цифровой трансформации здравоохранения. «Имеет профильное образование по специальностям "Терапия", "Ультразвуковая диагностика" и "Организация здравоохранения и общественное здоровье". Совмещает административную работу с научно-преподавательской деятельностью в УГМУ»,— добавили в ведомстве, подчеркнув, что компетенции Ангелии Милащенко в области цифровизации и современного менеджмента должны дать «новый импульс развитию ЦГКБ №6».

Госпожа Милащенко сменила на посту Роберта Соловьева, который возглавлял больницу с 2023 году и ушел в отставку в феврале 2026-го. Как ранее сообщал портала E1, у Роберта Соловьева в январе прошли обыски дома. В отношении его сына Александра Соловьева возбуждено уголовное дело по ст. 291.1 (посредничество во взяточничестве).

Богдановичскую ЦРБ возглавил бывший заместитель главного врача по родовспоможению и детству Березовской ЦГБ Кирилл Жолобов, Белоярскую ЦРБ — экс-заместитель главного врача по медицинской части Ревдинской ГБ Степан Тутынин.

В свердловском минздраве подчеркнули, что кандидаты на руководящие посты прошли анкетирование, участие в стратегических сессиях, личные собеседования и стажировки в ведущих медицинских организациях и министерстве. «Эти назначения яркий результат внедрения нашей новой системы формирования резерва управленческих кадров, которая позволяет всесторонне оценить не только профессиональные компетенции кандидатов, но и их лидерские качества, стратегическое мышление и готовность к решению задач регионального здравоохранения»,— добавили в ведомстве. В областном минздраве заверили, что новая система позволит «укрепить управленческое звено отрасли и обеспечить высокое качество медицинской помощи» для всех жителей региона.

Василий Алексеев