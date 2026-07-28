В Кремле прокомментировали задержание в Ираке «украинских боевиков»
Песков: международная активность Киева подтверждает востребованность СВО
Украинские власти постоянно расширяют географию своей террористической активности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга. Так он прокомментировал заявление властей Ирака о задержании боевиков, которые могли действовать в интересах Украины. Пресс-секретарь напомнил об атаке на «Северные потоки» и ударах по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума.
«Это еще раз подчеркивает востребованность успешного проведения и завершения спецоперации, — подчеркнул он. — Эта угроза должна быть предотвращена и уничтожена окончательно».
Власти Ирака заявили о задержании группы боевиков, причастных к ряду нападений на территории страны. Утверждалось, что задержанные «в ходе допроса признались, что работают на Украину».
Дмитрий Песков неоднократно комментировал вопросы, связанные с террористической активностью киевского режима, подчеркивая, что она продолжается. Он заявлял, что российские военные действуют ответственно и система ПВО работает для предотвращения ударов по гражданским объектам. Кремль также отмечал, что спецоперация была необходима для защиты людей, проживающих на Донбассе, и связана с усилиями по искоренению угроз.
В целом, риторика Кремля и лично Дмитрия Пескова связывает продолжающуюся спецоперацию с необходимостью предотвращения террористических действий со стороны Украины. По мнению российского руководства, эти действия расширяются и требуют продолжения СВО для окончательного устранения угроз безопасности.