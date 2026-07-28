Украинские власти постоянно расширяют географию своей террористической активности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга. Так он прокомментировал заявление властей Ирака о задержании боевиков, которые могли действовать в интересах Украины. Пресс-секретарь напомнил об атаке на «Северные потоки» и ударах по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума.

«Это еще раз подчеркивает востребованность успешного проведения и завершения спецоперации, — подчеркнул он. — Эта угроза должна быть предотвращена и уничтожена окончательно».

Власти Ирака заявили о задержании группы боевиков, причастных к ряду нападений на территории страны. Утверждалось, что задержанные «в ходе допроса признались, что работают на Украину».