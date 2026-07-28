Ирак сообщил о задержании боевиков, действовавших в интересах Украины

Разведка Ирака задержала группу боевиков, причастных к серии нападений на территории страны. Об этом заявил советник иракского премьер-министра по нацбезопасности Касем аль-Абуди. По его словам, задержанные действовали в интересах Украины.

На какие объекты было совершено нападение, чиновник не уточнил. «Мы арестовали несколько групп, которые совершали нападения на территории Ирака и атаковали несколько объектов. В ходе допроса они признались, что работают на Украину»,— утверждает господин аль-Абуди (цитата по Shafaq News).

Reuters сообщало, что Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) создал на территории Ирака несколько секретных ячеек для нападения на соседние арабские страны. По данным агентства, эти группы уже атаковали Кувейт, ОАЭ и Саудовскую Аравию.